Il Comune di Udine, in collaborazione con il Distretto Sanitario di Udine e il Servizio Sociale dell’Ambito Territoriale Friuli Centrale, lancia “Generazione Domani”, un progetto innovativo che si pone l’obiettivo di esplorare e comprendere le sfide dell’adolescenza e della preadolescenza. Questo ciclo di eventi multidisciplinari coinvolge non solo i ragazzi, ma anche le loro famiglie, gli insegnanti e tutti gli operatori della comunità educante.

Un percorso di dialogo e riflessone sull’adolescenza

Il cuore di “Generazione Domani” è la volontà di creare uno spazio di confronto pubblico e riflessione su temi cruciali legati all’adolescenza. Tra le questioni affrontate ci sono l’educazione dei giovani in un’epoca sempre più digitalizzata e l’uso delle nuove tecnologie. Il progetto è reso possibile grazie ai fondi ministeriali delle Politiche per la Famiglia, che hanno finanziato un ciclo di seminari, laboratori teatrali, eventi formativi e musicali.

L’adolescenza viene esplorata in modo positivo, con un’attenzione alle sfide quotidiane e al futuro dei giovani. Le iniziative coinvolgeranno tutti i nove comuni dell’Ambito Territoriale Friuli Centrale, rendendo il progetto un’opportunità di crescita e di riflessione collettiva.

Coinvolgimento della comunità educante

Uno degli aspetti più interessanti di questo progetto è il coinvolgimento di tutta la comunità educante, non solo ragazzi e famiglie. Insegnanti, educatori, operatori socio-sanitari e associazioni del territorio avranno un ruolo attivo. L’obiettivo è promuovere una cultura dell’adolescenza in cui tutti possano riconoscersi e contribuire alla crescita dei più giovani.

Il progetto intende consolidarsi come un appuntamento ricorrente, con la creazione della Settimana delle Ragazze e dei Ragazzi, un evento che potrebbe diventare un punto fermo per riflettere su cosa significhi essere adolescente oggi a Udine.

Educazione digitale e consapevolezza sociale

Il programma di “Generazione Domani” prevede una serie di eventi pensati per stimolare la consapevolezza dei ragazzi riguardo ai temi del cyberbullismo, della gestione delle emozioni e dell’utilizzo delle tecnologie digitali. Un esempio concreto è lo spettacolo teatrale “Ma io scherzavo” della Compagnia “Artivarti”, che affronterà il tema del cyberbullismo. Questo spettacolo verrà messo in scena presso il Teatro Palamostre l’11 ottobre e sarà rivolto sia agli studenti, in orario scolastico, sia al pubblico generale la sera.

Tra gli ospiti, il noto scrittore e insegnante Enrico Galiano terrà l’evento “Cose da ragazzi”, in cui racconterà il mondo degli adolescenti con uno stile ironico e riflessivo. Galiano affronterà anche il tema della “grande arte di sbagliare”, parlando di come gli errori possano diventare parte fondamentale del processo di crescita.

Sport e crescita personale

Lo sport sarà un altro dei temi centrali affrontati durante il ciclo di eventi, grazie alla collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Saranno organizzati diversi momenti di riflessione sul ruolo che lo sport può avere nello sviluppo personale dei giovani. Gli atleti locali condivideranno le loro esperienze, offrendo un’ispirazione positiva per i partecipanti.

Lo sport, come sottolineato dall’assessora allo sport Chiara Dazzan, rappresenta un’opportunità fondamentale per educare i giovani a valori come la disciplina, il rispetto e la resilienza, e diventa uno strumento per affrontare temi sociali importanti.

Il ruolo dei social media e della comunicazione

Un altro aspetto di grande attualità trattato in “Generazione Domani” è il ruolo dei social media nella vita degli adolescenti. Attraverso i laboratori come “Vivere i social” e “Fatti o fake? La sfida dell’informazione”, i ragazzi impareranno a distinguere tra notizie vere e false e a utilizzare in modo consapevole i social network.

Inoltre, una ventina di studenti delle scuole secondarie di primo grado parteciperà a un laboratorio di giornalismo digitale, dove impareranno a documentare gli eventi in tempo reale sui social media, utilizzando smartphone e telecamere. Questo li aiuterà a sviluppare competenze pratiche di comunicazione digitale, ormai essenziali nella nostra società.

