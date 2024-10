Ottobre al Museo della Scienza: scoperte e attività per tutti

Ottobre si preannuncia un mese ricco di novità all’Immaginario Scientifico di Trieste. In occasione della Barcolana 56, uno degli eventi velici più attesi d’Europa, il museo offre un biglietto promozionale al prezzo speciale di 5 euro. Questa offerta è valida dal 5 al 13 ottobre per tutti gli equipaggi partecipanti, invitandoli a scoprire il mondo della scienza e della tecnologia. Non perdere l’opportunità di visitare questo straordinario spazio, aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00, e lasciati stupire da esperimenti e esposizioni che arricchiranno la tua esperienza in città.

Attività della domenica: “Specie in equilibrio”

Il 6 ottobre, il museo proporrà un’attività imperdibile dal titolo “Specie in equilibrio”. Questa iniziativa, che si svolgerà alle 11.00 e alle 16.00, offre un’opportunità unica per approfondire il tema delle rotte degli animali migratori, delle specie aliene e di quelle a rischio di estinzione. L’attività è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso, senza necessità di prenotazione. È un’ottima occasione per famiglie e appassionati di natura per comprendere l’importanza della biodiversità e del conservazionismo in un contesto sempre più sfidante. Per ulteriori dettagli sulle attività delle domeniche successive, è possibile visitare il sito ufficiale del museo: www.immaginarioscientifico.it.

L’Internet of Things

Un’altra importante novità di ottobre è l’introduzione di un nuovo elemento espositivo dedicato all’Internet of Things (IoT). Questa esposizione, realizzata in collaborazione con u-blox, azienda leader nel settore della tecnologia wireless, permette ai visitatori di esplorare come i moduli e i chip possano migliorare la nostra vita quotidiana. Tra le varie applicazioni, sarà possibile scoprire come sia possibile controllare da remoto i consumi domestici, localizzare veicoli e animali, e persino monitorare la salute personale.

L’IoT non solo offre vantaggi pratici nella vita di tutti i giorni, ma trova applicazione anche in contesti ospedalieri, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone fragili. Questa nuova esposizione rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi alle tecnologie più innovative e comprendere come possano essere integrate nella nostra routine quotidiana.

Orari e maggiori informazioni

Per chi desidera visitare l’Immaginario Scientifico, gli orari di apertura sono disponibili sul sito ufficiale. Il museo accoglie i visitatori dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00, rendendo accessibili le sue straordinarie esposizioni e attività. L’ingresso promozionale per i partecipanti alla Barcolana è un incentivo in più per scoprire un luogo che promuove la cultura scientifica in modo coinvolgente e divertente.

Non perdere l’occasione di esplorare il mondo della scienza a Trieste! L’Immaginario Scientifico è il luogo ideale per famiglie, studenti e appassionati che vogliono vivere un’esperienza unica all’insegna della curiosità e dell’apprendimento. Che tu sia un velista in cerca di avventure o un visitatore curioso, il museo ha qualcosa da offrire a tutti.

