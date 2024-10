“Match It Now” è tornata con una nuova edizione, portando avanti l’importante missione di sensibilizzare i cittadini sulla donazione di midollo osseo. L’iniziativa è promossa dall’ADMO Fvg, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo del Friuli Venezia Giulia, e si terrà nelle principali piazze della regione. Il cuore della campagna è il coinvolgimento degli adulti, con particolare attenzione ai giovani tra i 18 e i 35 anni, una fascia di età essenziale per garantire il successo dei trapianti.

Il 5 ottobre a Pordenone

La prima tappa di questo evento avrà luogo il 5 ottobre a Pordenone, in Piazza XX Settembre, dove i volontari dell’ADMO saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie riguardo all’iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche (IBMDR). Sarà possibile iscriversi grazie a un semplice prelievo di sangue o tramite la raccolta di un campione salivare, rendendo il processo facile e indolore. In ogni provincia del Friuli Venezia Giulia saranno organizzate iniziative simili, estendendo così la possibilità di informare e coinvolgere sempre più persone.

I risultati del 2023 e le aspettative per il 2024

Lo scorso anno è stato un momento importante per ADMO Fvg, che ha festeggiato i suoi primi 30 anni di attività. Il 2023 ha visto l’iscrizione di 1.116 nuovi donatori, un risultato che ha portato il Friuli Venezia Giulia al quarto posto a livello nazionale per numero di reclutamenti. Paola Rugo, presidente di ADMO Fvg, ha sottolineato l’importanza di continuare su questa strada, dichiarando: “Dall’inizio del 2024 ad oggi, abbiamo già raggiunto circa 900 nuovi iscritti. Il nostro obiettivo è quello di superare i numeri dello scorso anno, anche grazie al ritorno nelle scuole”. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, infatti, ADMO prevede di intensificare la sua attività di sensibilizzazione all’interno degli istituti della regione, puntando proprio sui più giovani.

Come avviene la donazione

Il midollo osseo, dal quale hanno origine le componenti del sangue, può essere donato attraverso due procedure mediche distinte: la prima prevede il prelievo di cellule staminali emopoietiche dalle creste iliache, mentre la seconda utilizza il sangue periferico per raccogliere le cellule necessarie. Entrambe le procedure, seppur delicate, rappresentano un gesto di grande altruismo, spesso fondamentale per salvare vite.

I requisiti per diventare donatori

Possono diventare donatori coloro che sono in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 35 anni e con un peso corporeo superiore ai 50 kg. Questi requisiti sono importanti non solo per garantire la sicurezza del donatore, ma anche per assicurare una maggiore permanenza nel registro, visto che si può donare fino all’età di 55 anni. La giovane età dei donatori è un fattore cruciale: studi hanno dimostrato che quando i donatori sono giovani, le possibilità di successo del trapianto aumentano notevolmente.

Il valore di un gesto semplice

Donare il midollo osseo è un atto di profonda generosità, ma anche un gesto semplice che può essere fatto in modo indolore e sicuro. Purtroppo, per molti pazienti affetti da gravi malattie del sangue, come la leucemia, il trapianto di midollo osseo rappresenta l’unica speranza di sopravvivenza. La campagna “Match It Now” si propone di ricordare quanto possa fare la differenza la scelta di iscriversi al registro dei donatori, sottolineando che ogni nuovo iscritto potrebbe essere la persona giusta per salvare una vita.

