La Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo a causa dell’arrivo di un fronte atlantico che porterà piogge intense, venti forti e possibili mareggiate. L’allerta scatterà dalle 12.00 di martedì 8 ottobre e rimarrà attiva fino alle 12.00 di mercoledì 9 ottobre, riguardando in particolare le aree montane e la costa.

Le cause del maltempo: depressione britannica e correnti sudoccidentali

La situazione meteorologica è influenzata da una depressione localizzata sulle isole britanniche, che sta convogliando verso l’Italia correnti sudoccidentali umide. Questo flusso di aria umida sarà responsabile dell’arrivo di un fronte atlantico, che si farà sentire con maggiore intensità tra la serata di martedì e la notte su mercoledì.

Previsioni: piogge abbondanti e rischio mareggiate sulla costa

Il maltempo interesserà tutta la regione, ma con intensità variabile. Le piogge più consistenti si concentreranno soprattutto nella fascia montana e prealpina, in particolare sulle Prealpi Carniche e la zona del Piancavallo, dove si attendono accumuli molto intensi. La bassa pianura e la costa vedranno invece piogge moderate o abbondanti. Sulla costa, tra Lignano e Grado, soffierà lo Scirocco, che potrebbe provocare mareggiate nelle zone esposte.

Secondo le previsioni, i temporali saranno più frequenti dal tardo pomeriggio-sera di martedì, con un’intensificazione durante la notte. Il passaggio del fronte atlantico porterà anche forti venti da sud, sia al suolo che in quota. Durante la notte lo Scirocco sulla costa lascerà spazio al Libeccio, che però dovrebbe attenuarsi verso il mattino di mercoledì.

Mercoledì: graduale miglioramento ma ancora rischio temporali

Nella giornata di mercoledì 9 ottobre si attende un parziale miglioramento delle condizioni meteo, soprattutto nelle ore mattutine. Tuttavia, rimarrà il rischio di rovesci o temporali sparsi, accompagnati da venti di Libeccio moderati, destinati a diminuire nel corso della giornata.

Consigli della Protezione Civile

La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione durante la validità dell’allerta, soprattutto per chi si trova in prossimità di corsi d’acqua, dove potrebbero verificarsi allagamenti o frane. Anche la viabilità potrebbe essere compromessa in alcune zone, per cui si consiglia di evitare spostamenti non necessari e di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo.

