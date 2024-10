Nuovo negozio Lush a Udine: Palazzo D’Aronco si rinnova

Dopo oltre un anno di chiusura, uno degli spazi commerciali di Palazzo D’Aronco a Udine si prepara a riaprire le porte. Lo storico negozio di abbigliamento Tonini, che ha servito la città fino a giugno 2023, sarà sostituito da un nome ben noto a livello internazionale: Lush, il marchio britannico di cosmetici freschi e naturali. Questa novità segna un importante cambiamento nella destinazione d’uso dello spazio e punta a diversificare l’offerta commerciale del centro di Udine.

Il bando e la selezione del nuovo occupante

La concessione degli spazi di Palazzo D’Aronco è stata assegnata attraverso un bando pubblico che ha raccolto tre proposte entro la scadenza del 24 settembre. La commissione tecnica, incaricata di valutare le offerte, ha scelto Lush come vincitore, attribuendo il punteggio più alto alla proposta del brand inglese. Secondo quanto comunicato, la valutazione è stata effettuata in base ai documenti presentati e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Ora, l’aggiudicazione definitiva è subordinata al completamento positivo di ulteriori controlli amministrativi.

L’assessora al Patrimonio Gea Arcella ha espresso soddisfazione per l’esito della gara, sottolineando l’importanza di attirare marchi di grande notorietà per diversificare l’offerta commerciale della città e ampliare il bacino dei potenziali acquirenti. “Con questa scelta contribuiamo a allargare il target dei possibili acquirenti”, ha commentato Arcella.

Il ritorno di Lush a Udine

Per Lush, questo non è un debutto assoluto nella città friulana. Il marchio britannico, infatti, era già stato presente a Udine alcuni anni fa, con un negozio situato in Galleria Bardelli, prima di spostarsi al centro commerciale Città Fiera di Martignacco. Ora, con questa nuova apertura nel cuore della città, Lush torna in una posizione strategica, rafforzando la sua presenza nel mercato locale e portando con sé i valori che da sempre caratterizzano il brand.

Fondata nel 1995, Lush è nota per i suoi prodotti di bellezza naturali e rispettosi dell’ambiente. La gamma di prodotti comprende cosmetici per la cura del corpo, del viso e dei capelli, realizzati con ingredienti freschi e per il 90% senza conservanti. Inoltre, il marchio si distingue per il suo impegno nella sostenibilità ambientale e per la filosofia cruelty-free, garantendo che nessuno dei suoi prodotti venga testato sugli animali.

Una multinazionale dal cuore green

Con un fatturato globale di 955 milioni di euro nel 2022 e 886 negozi in tutto il mondo, Lush continua a crescere come uno dei principali player del settore beauty. In Italia, il brand è presente in molte delle più prestigiose piazze delle principali città, come Piazza Duomo a Milano, Via del Corso a Roma e altre location iconiche a Firenze, Venezia, Napoli e Torino.

Un aspetto distintivo di Lush è che il 10% dell’azienda appartiene ai dipendenti, un modello di business che premia il coinvolgimento e la partecipazione attiva di chi lavora per il marchio. Questa caratteristica, insieme all’approccio etico e all’attenzione per l’ambiente, ha contribuito a costruire una solida base di clienti fedeli in tutto il mondo.

Nuove prospettive per il centro di Udine

L’arrivo di Lush a Palazzo D’Aronco rappresenta una novità significativa per il centro di Udine, sia dal punto di vista economico che sociale. Oltre a rivitalizzare uno spazio rimasto vuoto per più di un anno, il nuovo negozio punta ad attrarre un pubblico ampio e diversificato, dai giovani appassionati di beauty alle famiglie sensibili ai temi della sostenibilità.

L’apertura del nuovo store è prevista per i prossimi mesi, e porterà con sé una ventata di freschezza nel panorama commerciale cittadino, consolidando Udine come una città che sa attrarre marchi internazionali e mantenersi competitiva sul mercato.

In attesa dell’apertura ufficiale, la comunità udinese può già pregustare l’arrivo di uno dei marchi beauty più apprezzati a livello globale, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia di Palazzo D’Aronco.

