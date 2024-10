Trieste-Rotterdam, Transavia annuncia il collegamento diretto dal 2025

Transavia, compagnia aerea del gruppo Air France-KLM, annuncia un’importante novità per la regione del Friuli-Venezia Giulia. Dal 1° aprile 2025, sarà operativo un nuovo collegamento diretto tra Trieste Airport e Rotterdam, rafforzando le opportunità di collegamento per il nord-est italiano. Questo nuovo volo, che collegherà Trieste all’hub di Rotterdam-L’Aia, rappresenta un’opportunità strategica per la crescita turistica e commerciale della regione.

Dettagli della nuova tratta

A partire dall’inizio della stagione estiva IATA 2025, Transavia opererà tre voli settimanali da e per Rotterdam, nei giorni di martedì, venerdì e sabato. Durante i mesi estivi, a luglio e agosto, la frequenza del sabato sarà posticipata alla domenica, permettendo una maggiore flessibilità per i viaggiatori, sia turistici che commerciali. I biglietti saranno disponibili dal 16 ottobre 2024 sul sito ufficiale di Transavia e tramite l’app della compagnia.

Nuove opportunità per il turismo e il commercio

Il nuovo collegamento con Rotterdam, la seconda città dei Paesi Bassi e importante snodo commerciale, aprirà nuove possibilità di crescita per il Friuli-Venezia Giulia. Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport, ha commentato: “Questo volo rappresenta un importante ampliamento delle rotte disponibili per la nostra regione. Non solo supporterà il mercato turistico incoming, attirando viaggiatori dai Paesi Bassi verso le meraviglie del Friuli-Venezia Giulia, ma offrirà anche nuove possibilità di collegamento per i turisti italiani che desiderano scoprire la città futuristica di Rotterdam, distante meno di un’ora dalla capitale Amsterdam”.

Un valore aggiunto per l’industria

Oltre alle opportunità turistiche, il volo avrà un impatto significativo anche sul piano commerciale. Rotterdam è sede del più grande porto d’Europa, un hub logistico cruciale per il commercio marittimo internazionale. La vicinanza di questo aeroporto al porto rappresenta un grande vantaggio per le imprese del territorio, che potranno sfruttare questo collegamento per migliorare la propria rete commerciale e logistica con i Paesi Bassi.

Un altro traguardo per Trieste Airport

Con l’arrivo di Transavia, Trieste Airport accoglie il suo quinto vettore di linea, consolidando il proprio ruolo di snodo strategico nel nord-est d’Italia. L’aggiunta di questa rotta diretta verso Rotterdam rafforza l’offerta dell’aeroporto e crea nuove opportunità di sviluppo per il Friuli-Venezia Giulia, non solo nel settore del turismo, ma anche in quello del commercio e delle attività industriali.

Prenotazioni aperte da ottobre

I biglietti per questa nuova rotta saranno disponibili a partire dal 16 ottobre 2024 e sarà possibile acquistarli direttamente sul sito web ufficiale di Transavia o tramite l’app della compagnia. Questo nuovo collegamento offrirà una connessione veloce e conveniente tra due importanti regioni europee, garantendo un accesso diretto a uno dei centri più importanti d’Europa per il commercio, il turismo e l’innovazione.

