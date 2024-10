Barcolana 2024, il Sea Summit come vetrina per la sostenibilità ambientale

L’apertura dell’edizione 2024 del Barcolana Sea Summit, nell’ambito della celebre Coppa d’Autunno, ha messo al centro del dibattito la sostenibilità ambientale. L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, ha sottolineato il forte impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia nel promuovere buone pratiche ecologiche. “La Regione partecipa convintamente al Sea Summit”, ha dichiarato l’assessore, evidenziando l’importanza di sensibilizzare i cittadini su tematiche ambientali attraverso azioni concrete e quotidiane, piuttosto che attraverso l’introduzione di nuove tasse.

I giovani come vettori di cambiamento

Secondo Scoccimarro, la Barcolana rappresenta una straordinaria opportunità per trasmettere valori legati alla sostenibilità, grazie anche al ruolo cruciale dei giovani. Questi ultimi sono considerati importanti ambasciatori di messaggi ecologici verso le loro famiglie e la società. In questo contesto, l’evento diventa un punto di riferimento per discutere di tematiche ambientali in modo non ideologico, cercando di conciliare la presenza umana con l’ecosistema marino.

Un contributo significativo con EcoEventi FVG

L’edizione 2024 ha inaugurato una nuova iniziativa chiamata EcoEventi FVG, una linea contributiva che promuove eventi sportivi, culturali e ricreativi sostenibili. Secondo l’assessore, lo sport rappresenta uno strumento potente per diffondere messaggi importanti legati all’ecologia. “Azioni quotidiane adottate dai cittadini e seminate nella mente dei giovani possono permetterci di anticipare gli obiettivi del Green Deal europeo di almeno 5 anni rispetto al 2050″, ha aggiunto Scoccimarro.

Il ruolo della Barcolana nel futuro sostenibile

La Barcolana si è affermata come esempio di evento sostenibile, integrandosi perfettamente con le azioni regionali per la deplastificazione e la decarbonizzazione dei mari, oltre alla difesa delle coste. Il Sea Summit, con le sue tavole rotonde su eventi sportivi sostenibili e progetti per la sostenibilità della Zona industriale di Trieste, si conferma un’occasione cruciale per discutere di innovazioni ambientali e sfide future.

