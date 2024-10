FVG protagonista nell’economia del mare con il progetto Maritime Ventures

Il progetto Maritime Ventures, presentato oggi alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga e dell’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, è una delle iniziative più strategiche per l’economia italiana. Il progetto si concentra sulla creazione di start-up nei settori della nautica e della logistica portuale, un settore chiave per la crescita economica del Friuli-Venezia Giulia. Grazie a un fondo di 30 milioni di euro, l’obiettivo è avviare dieci nuove imprese in tre anni, digitalizzando e innovando le piccole e medie imprese attive nella filiera nautica.

Un progetto strategico per l’Italia

Il progetto Maritime Ventures ha un respiro nazionale, con la partecipazione di importanti città come Trieste e Genova, e mira a sviluppare ulteriormente l’economia del mare. Il governatore Fedriga ha sottolineato l’importanza di attrarre investitori e talenti da tutto il mondo per sostenere l’innovazione. Con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, CDP Venture Capital, e altre importanti istituzioni come Fincantieri e Intesa Sanpaolo, l’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato.

Innovazione e sostenibilità al centro

Uno dei punti di forza del progetto è la digitalizzazione delle Pmi del settore marittimo. Il fondo “Boost Innovation” da 30 milioni di euro, con investimenti potenzialmente fino a 70 milioni, rappresenta un’opportunità senza precedenti. Secondo l’analisi Venture Blueprint, uno studio presentato durante l’evento, le sfide principali per le imprese della filiera sono:

Mancanza di coordinamento tra gli stakeholder del settore logistico-portuale;

tra gli stakeholder del settore logistico-portuale; Gestione complessa delle normative sulla sostenibilità;

sulla sostenibilità; Digitalizzazione insufficiente dell’organizzazione lavorativa;

dell’organizzazione lavorativa; Comunicazione ancora basata su canali tradizionali, che ostacola l’approccio data-driven.

Sostegno regionale alla nautica

L’assessore Bini ha annunciato l’approvazione di un nuovo disegno di legge per sostenere la nautica regionale, il primo intervento normativo di questo tipo. La legge, composta da 16 articoli, entrerà in vigore a gennaio 2025 e avrà una dotazione iniziale di 2,4 milioni di euro. Questo intervento mira a sostenere l’economia del mare non solo in termini di turismo, ma anche nella cantieristica e nel settore della logistica portuale.

L’importanza di Fincantieri e dei finanziamenti

Un elemento centrale del progetto è il coinvolgimento di Fincantieri, leader mondiale della cantieristica navale, che contribuirà alla crescita delle start-up legate al progetto. Fedriga ha espresso l’orgoglio della regione di ospitare un’impresa di tale rilievo. Negli ultimi quattro anni, inoltre, sono stati concessi finanziamenti agevolati per oltre 16 milioni di euro alle imprese del settore navale, tramite il comitato di gestione del Frie, a conferma del forte impegno regionale nel sostenere il settore marittimo.

Una visione strategica per il futuro

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma protagonista dello sviluppo economico legato all’economia del mare, puntando su progetti innovativi come Maritime Ventures. Grazie a investimenti mirati e alla sinergia tra pubblico e privato, la regione è pronta a diventare un polo strategico per la nautica e la logistica portuale, garantendo crescita, occupazione e innovazione tecnologica per le imprese locali e nazionali.

