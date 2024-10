Quando accendere i termosifoni a Pordenone: date e regole

Con l’autunno ormai inoltrato e le temperature in calo, Pordenone si prepara ad accendere i termosifoni. Secondo l’ordinanza firmata dal vicesindaco reggente Alberto Parigi, gli impianti di riscaldamento potranno essere accesi a partire da martedì 15 ottobre 2024 e fino a martedì 15 aprile 2025. Tuttavia, per far fronte all’abbassamento delle temperature già percepito, è stata concessa una deroga che consente l’accensione anticipata dal 8 al 14 ottobre, con alcune restrizioni importanti da rispettare.

Deroghe per l’accensione anticipata: perché e per chi

La decisione di autorizzare l’accensione dei riscaldamenti prima della data ufficiale del 15 ottobre si basa su una necessità concreta. “Abbiamo pensato soprattutto alle scuole, agli asili, agli anziani e alle famiglie”, ha spiegato il vicesindaco Parigi. Le previsioni meteo indicano un calo significativo delle temperature minime per tutta la settimana, motivo per cui gli edifici potranno accendere i termosifoni tra le 5 e le 23, per un massimo di 7 ore giornaliere, suddivise in due fasce orarie. Questa deroga permette alle categorie più vulnerabili di affrontare meglio i primi freddi senza sacrificare il benessere quotidiano.

Norme generali per l’accensione: cosa sapere

Dal 15 ottobre al 15 aprile, la città di Pordenone rientra nella fascia climatica E, una zona che permette di mantenere accesi i riscaldamenti per un massimo di 14 ore giornaliere. È fondamentale, però, rispettare gli orari indicati e le norme stabilite. Gli orari suggeriti per l’accensione dei termosifoni sono compresi tra le 5 del mattino e le 23 di sera, ma è importante prestare attenzione alla durata complessiva giornaliera, in modo da non superare il limite imposto.

Sanzioni per chi non rispetta le regole

Non rispettare le direttive sul riscaldamento potrebbe risultare molto costoso. Come previsto dalle normative europee e comunali, le multe per chi infrange le regole vanno da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro. A queste si aggiungono le sanzioni decise direttamente dal Comune di Pordenone: 200 euro per ogni violazione riscontrata. Per evitare spiacevoli sorprese, è quindi essenziale attenersi agli orari e alle direttive fornite dall’amministrazione comunale.

Consigli per ridurre i consumi e risparmiare energia

Oltre a rispettare le regole per evitare sanzioni, è consigliabile adottare una serie di buone pratiche per ridurre i consumi energetici e, di conseguenza, le spese. Tra i consigli più efficaci ci sono:

Isolare le finestre e le porte per evitare dispersioni di calore.

per evitare dispersioni di calore. Sfruttare al massimo la luce naturale durante il giorno, evitando di accendere il riscaldamento nelle ore più calde.

durante il giorno, evitando di accendere il riscaldamento nelle ore più calde. Mantenere una temperatura costante in casa, preferibilmente intorno ai 19-20 gradi.

in casa, preferibilmente intorno ai 19-20 gradi. Effettuare una manutenzione periodica degli impianti di riscaldamento per garantirne l’efficienza e prevenire guasti costosi.

