Tutto pronto per Ein Prosit, Udine capitale dell’alta gastronomia

Udine, città simbolo della gastronomia friulana, è pronta ad accogliere la 25esima edizione di Ein Prosit, un evento che rappresenta una vetrina di eccellenze culinarie a livello nazionale e internazionale. La manifestazione, che si terrà dal 16 al 20 ottobre, è promossa dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano e prevede un ricco programma di eventi, con oltre 140 appuntamenti e 52 cene che coinvolgeranno chef di fama mondiale.

Un evento di risonanza internazionale

L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato come Ein Prosit sia una manifestazione di altissima reputazione non solo in Italia ma anche oltre i confini nazionali. “Abbiamo voluto che Ein Prosit fosse anche una vetrina delle eccellenze della nostra regione”, ha affermato Bini, evidenziando il marchio Io Sono Friuli-Venezia Giulia. Questo evento non solo promuove i prodotti locali, ma contribuisce anche a esportarli nei menu dei migliori ristoranti del mondo.

Iniziative a sostegno della comunità

Tra le novità di quest’anno, spicca una cena il cui incasso sarà devoluto all’Associazione per i bambini autistici. “Ein Prosit sarà l’occasione perfetta per mettere in vetrina i nostri prodotti a chi visiterà la città”, ha aggiunto Bini, sottolineando l’importanza di coinvolgere l’intera comunità nella manifestazione. Grazie alla contaminazione dell’evento, Udine diventerà un palcoscenico per i grandi chef e i prodotti tipici, in un percorso che si estende oltre i confini dei ristoranti.

Un programma ricco di eventi

L’anteprima di Ein Prosit si svolgerà a Buttrio il 16 ottobre, dedicata alla stampa estera e con la partecipazione di chef selezionati da The World’s 50 Best Restaurants. Gli eventi principali si svolgeranno nella città di Udine dal 19 al 22 ottobre. Tra gli chef invitati ci sono nomi prestigiosi come Carlo Cracco, Niko Romito e Mauro Colagreco, pronti a deliziare i palati con piatti unici.

L’interesse crescente per la manifestazione

Con il 98% delle cene già prenotate e 60 giornalisti accreditati, l’evento dimostra un crescente interesse da parte del sistema economico locale. La manifestazione coinvolgerà anche le realtà circostanti, rendendo l’evento un’opportunità imperdibile per chi desidera scoprire la cucina friulana e le sue eccellenze.

