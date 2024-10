Pallacanestro Trieste, presentata la squadra per la stagione 2024/25

La Pallacanestro Trieste si è presentata ieri 10 ottobre con grande entusiasmo per la stagione 2024/25 e lo fa in un contesto speciale: Piazza Unità d’Italia, durante uno degli eventi più iconici del Friuli-Venezia Giulia, la Barcolana 56. L’importanza di questo momento va oltre l’aspetto sportivo, unendo due eccellenze del territorio e confermando il forte legame tra sport, promozione turistica e crescita regionale.

Il ritorno in Serie A con un inizio stagione promettente

Con il ritorno in serie A, la Pallacanestro Trieste non solo riporta il grande basket nella città, ma lo fa con un inizio stagione ricco di speranze e ambizioni. La squadra, rinforzata e motivata, punta a farsi notare nel panorama nazionale. Come sottolineato dal governatore Massimiliano Fedriga, il successo di questa realtà sportiva è un esempio di come fare squadra tra istituzioni e soggetti del territorio possa portare a risultati significativi.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha voluto confermare il suo supporto, comparendo con il marchio “Io sono Friuli-Venezia Giulia” sui pantaloncini da gioco della Pallacanestro Trieste. Questo simbolo è sinonimo di appartenenza, promozione e orgoglio territoriale.

Un connubio tra eccellenze: Barcolana e Pallacanestro Trieste

L’evento di presentazione non è stato casuale. La Barcolana, la storica regata velica, e la Pallacanestro Trieste rappresentano due pilastri della cultura sportiva e sociale del Friuli-Venezia Giulia. L’unione tra queste due manifestazioni rafforza il concetto di eccellenza, visibilità e promozione territoriale a livello nazionale e internazionale.

Il governatore Fedriga ha sottolineato l’importanza della visibilità che la serie A di pallacanestro garantisce, non solo per la squadra, ma per tutto il territorio regionale. Eventi come questi contribuiscono a valorizzare l’intero Friuli-Venezia Giulia, creando nuove opportunità economiche e turistiche.

La presentazione in Piazza Unità d’Italia

Alla presentazione della squadra erano presenti importanti figure istituzionali e sportive, tra cui l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, il presidente di Barcolana Mitja Gjaluz, il general manager della Pallacanestro Trieste Michael Arcieri e il tecnico della squadra Jamion Christian.

L’atmosfera era carica di entusiasmo: i tifosi hanno potuto incontrare i giocatori, scattare foto e condividere la passione per uno sport che, anno dopo anno, continua a crescere in termini di seguito e successi.

Sport e territorio

La collaborazione tra la Pallacanestro Trieste e la Regione Friuli-Venezia Giulia dimostra come lo sport possa essere un veicolo di crescita, promozione e coesione. La sinergia tra diverse realtà locali, sia sportive che culturali, apre nuove prospettive per lo sviluppo del territorio, attirando turisti, investimenti e giovani talenti.

Con il marchio “Io sono Friuli-Venezia Giulia” ben visibile, la Pallacanestro Trieste non è solo una squadra di basket, ma un simbolo dell’orgoglio regionale, pronto a competere ai massimi livelli e a rappresentare il territorio in tutta Italia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook