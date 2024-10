Previsioni per il weekend in FVG: sabato stabile, domenica ventosa e nuvolosa

Le condizioni meteorologiche del Friuli-Venezia Giulia per il prossimo fine settimana mostrano un quadro di variabilità, con l’arrivo di correnti umide in quota che influenzeranno principalmente le giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre. Mentre sabato l’alta pressione permetterà ancora condizioni stabili su pianura e costa, domenica sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità, specialmente nelle zone orientali. Ecco le previsioni in dettaglio.

Sabato 12 ottobre: bel tempo sulla pianura, variabilità sui monti

La giornata di sabato si aprirà con un cielo poco nuvoloso su pianura e costa, mentre sui monti si prevedono condizioni più variabili. Sulla costa soffierà un leggero Borino, un vento tipico della zona che contribuirà a mantenere l’aria più secca nelle prime ore del giorno.

Temperature pianura : minime tra 9 e 12°C, massime tra 20 e 22°C.

: minime tra 9 e 12°C, massime tra 20 e 22°C. Temperature costa: minime tra 13 e 15°C, massime tra 18 e 20°C.

Nel complesso, il sabato sarà una giornata piuttosto piacevole per chi intende trascorrere del tempo all’aperto, anche se sui monti è consigliato prestare attenzione alle condizioni variabili.

Domenica 13 ottobre, aumento dell’umidità e nuvolosità in estensione

Domenica sarà una giornata più nuvolosa, soprattutto sulla fascia orientale della regione, tra le Prealpi Giulie e l’Isontino. Qui la nuvolosità potrebbe risultare più persistente rispetto ad altre zone. Sulla costa, la giornata inizierà con una debole ventilazione da ovest che nel corso delle ore si intensificherà.

Temperature pianura : minime tra 9 e 12°C, massime tra 18 e 21°C.

: minime tra 9 e 12°C, massime tra 18 e 21°C. Temperature costa: minime tra 13 e 16°C, massime tra 18 e 21°C.

Per chi programma attività all’aperto, è consigliabile tenere conto di possibili schiarite alternate a momenti di copertura nuvolosa.

La tendenza per l’inizio della prossima settimana

La settimana si aprirà con una certa stabilità, anche se non mancheranno tratti nuvolosi.

Guardando alla tendenza per lunedì, si prevede una giornata con cielo prevalentemente nuvoloso su tutta la regione. Sulla costa continuerà a soffiare il Borino nelle prime ore del mattino, portando un leggero calo delle temperature minime.

Temperature pianura : minime tra 10 e 13°C, massime tra 20 e 22°C.

: minime tra 10 e 13°C, massime tra 20 e 22°C. Temperature costa: minime tra 14 e 16°C, massime tra 18 e 20°C.

Consigli per il fine settimana

Per chi pianifica escursioni in montagna durante il weekend, la giornata di sabato offre le condizioni migliori, con tempo variabile ma ancora stabile. Domenica, l’aumento dell’umidità e della nuvolosità potrebbe rendere le condizioni più incerte, soprattutto nella zona delle Prealpi Giulie. Sulla costa, sia sabato che domenica saranno giornate adatte per passeggiate lungo il mare, ma attenzione alla ventilazione, che domenica potrebbe farsi più intensa nel pomeriggio.

