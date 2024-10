Recruiting Day a Tolmezzo: 100 posti di lavoro disponibili in Carnia e Alto Friuli

Il 21 novembre 2024 si terrà a Tolmezzo, presso il Teatro Comunale “Luigi Candoni”, il Recruiting Day dedicato all’incontro tra chi cerca lavoro e 15 importanti imprese della Carnia e dell’Alto Friuli. L’iniziativa, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con il “Carnia Industrial Park” e “Adecco Italia Spa”, rappresenta un’importante occasione per chi è in cerca di occupazione, con 100 posti di lavoro disponibili in vari settori, dall’area produttiva e tecnica a quella amministrativa e della grande distribuzione.

Una risposta alle esigenze del mercato del lavoro

L’iniziativa è stata presentata pubblicamente presso il Municipio di Tolmezzo alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, Formazione e Famiglia, Alessia Rosolen, e del sindaco Roberto Vicentini. Rosolen ha sottolineato l’importanza dei recruiting day come strumento per collegare direttamente la domanda e l’offerta di lavoro: «I recruiting day sono un tassello fondamentale di un sistema ampio che la Regione sta costruendo, mirato a sostenere giovani, donne, famiglie e talenti, con politiche integrate per il lavoro, la formazione e la famiglia». La Regione sta investendo in un sistema territoriale solido, che grazie ai parchi scientifici e tecnologici, potrà trasformare il territorio e il suo sistema occupazionale, creando un ambiente attrattivo per lavoratori e imprese.

Aziende partecipanti e profili ricercati

Tra le 15 aziende partecipanti, ci sono nomi di rilievo come A&B Prosciutti, Eurotech, Despar-Aspiag Service Srl e PromoturismoFvg, offrendo una varietà di posizioni aperte. Le figure professionali richieste spaziano in vari ambiti: area produttiva, tecnica, amministrativa e grande distribuzione.

Come candidarsi

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 12 novembre 2024 attraverso la pagina dedicata sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia. Dopo una preselezione, i candidati selezionati riceveranno una mail con l’appuntamento per i colloqui, che si svolgeranno il 21 novembre.

Un impegno per colmare il gap formativo

Le imprese presenti hanno espresso preoccupazione per la difficoltà nel trovare personale qualificato, soprattutto a causa del gap formativo accumulato negli ultimi anni e aggravato dalle nuove esigenze emerse nel post-Covid. L’assessore Rosolen ha assicurato che la Regione è impegnata a ridurre questo divario attraverso percorsi di formazione specifici e corsi di co-progettazione su misura per le aziende, un’opportunità ancora poco conosciuta ma di grande valore per le imprese locali.

