Lavoro, 80 posizioni aperte per il recruiting day Tpl Fvg

Friuli-Venezia Giulia lancia il Recruiting Day per il Trasporto Pubblico Locale (Tpl Fvg) con 80 opportunità lavorative. L’evento, previsto per l’11 novembre presso il palazzo della Regione di Piazza Unità d’Italia a Trieste, mira a colmare la carenza di autisti e tecnici nel settore, un problema che affligge tutta Europa. Organizzato dalla Regione, l’iniziativa si concentra sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con un forte impegno nella formazione e assunzione di nuove risorse.

Un settore in difficoltà, carenza di autisti a livello europeo

Il settore del Trasporto Pubblico Locale sta vivendo una crisi di carenza di personale non solo in Italia, ma in tutta Europa. Secondo un rapporto della Cgia di Mestre, nei prossimi 10 anni circa la metà degli attuali autisti raggiungerà l’età pensionabile. Questa problematica rende indispensabili iniziative come il Recruiting Day, che non solo aprono le porte a nuove assunzioni, ma offrono anche percorsi di formazione specializzata.

764 autisti formati in 5 anni: il contributo della Regione

Negli ultimi cinque anni, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha erogato oltre 2 milioni di euro in contributi per il conseguimento della patente Cqc, indispensabile per la conduzione dei veicoli pubblici. Dal 2019 al 2023, sono stati formati ben 764 nuovi autisti, mentre solo nel 2024 le domande per ottenere questo titolo hanno già superato le 357, dimostrando l’efficacia degli interventi regionali nel favorire l’inserimento lavorativo.

80 posizioni aperte in tutto il Friuli-Venezia Giulia

Le posizioni aperte riguardano quattro aziende territoriali del Trasporto Pubblico Locale: Apt Gorizia, Arriva Udine, Atap e Trieste Trasporti. Queste aziende cercano figure qualificate non solo per la conduzione di veicoli pubblici, ma anche per la manutenzione dei mezzi. I colloqui si terranno nella sala Colonne del palazzo della Regione a Trieste, dove i candidati avranno l’opportunità di presentarsi direttamente alle aziende.

Un’opportunità di crescita: non solo assunzioni, ma anche formazione

L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha sottolineato l’importanza del recruiting day non solo per l’assunzione di nuove figure, ma anche per la costruzione di percorsi formativi su misura. La Regione non si limita a segnalare opportunità lavorative, ma co-progetta percorsi formativi che rispondono alle esigenze specifiche delle aziende, permettendo una crescita professionale dei lavoratori e un miglioramento delle competenze tecniche nel settore.

Il calendario del Recruiting Day, 30 eventi nel 2024

Il Recruiting Day Tpl Fvg è il nono appuntamento previsto per il secondo semestre del 2024, che si aggiunge alle 20 giornate già svolte tra gennaio e giugno e ad altre 10 in programma entro fine anno. Questo evento si inserisce in un quadro più ampio di iniziative regionali finalizzate a promuovere l’occupazione e garantire che le aziende trovino le competenze necessarie per sostenere il loro sviluppo.

Come candidarsi, scadenza 3 novembre

Le candidature per il Recruiting Day Tpl Fvg possono essere inviate entro il 3 novembre tramite il link: https://bit.ly/RAFVG2024_RD_TPL o inquadrando il QR code qui sotto. Si tratta di un’opportunità da non perdere per chi cerca un’occupazione stabile e formativa nel settore dei trasporti pubblici.

