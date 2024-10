Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia sbarcano a Pordenone

Pordenone si prepara ad accogliere il meglio del cinema internazionale con una rassegna dedicata ai film selezionati dalla Settimana Internazionale della Critica e dalle Giornate degli Autori della celebre Mostra del Cinema di Venezia. Dal 17 ottobre al 18 novembre, il Multisala Cinemazero ospiterà cinque appuntamenti con proiezioni di opere che hanno affascinato il pubblico e la critica nella prestigiosa kermesse veneziana.

Un viaggio cinematografico unico

La rassegna “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia” propone un calendario di film d’autore, offrendo al pubblico di Pordenone l’opportunità di scoprire opere inedite e originali, provenienti da diverse parti del mondo. Grazie alla collaborazione tra AGIS, ANEC, FICE del Triveneto e la Regione Friuli-Venezia Giulia, queste serate speciali saranno a ingresso gratuito, permettendo a tutti di partecipare a un viaggio attraverso storie intense, poetiche e spesso provocatorie.

I primi appuntamenti: cortometraggi e lungometraggi d’autore

La rassegna si apre giovedì 17 ottobre alle 21.00 con “Playing God”, un cortometraggio d’animazione di Matteo Burani che racconta una misteriosa scultura d’argilla. A seguire, verrà proiettato “Homegrown” di Michael Premo, che offre uno spaccato inquietante su un movimento politico in crescita negli Stati Uniti, durante la campagna elettorale di Donald Trump.

Il secondo appuntamento, giovedì 24 ottobre, propone un mix tra dramma e commedia. “Sans Dieu” di Alessandro Rocca esplora l’intima relazione tra due ragazzi, mentre il lungometraggio “Paul & Paulette Take a Bath” del britannico Jethro Massey presenta un’insolita amicizia tra due personaggi eccentrici che si dilettano a mettere in scena crimini storici.

Focus sulle Giornate degli Autori

A partire da lunedì 4 novembre, il palinsesto si sposta sulle opere delle Giornate degli Autori, una rassegna autonoma nata sul modello della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. Il primo titolo proposto è “Manas” di Marianna Brennand, che ci porta nel cuore dell’Amazzonia brasiliana per seguire il difficile percorso di crescita di una giovane ragazza alle prese con una realtà familiare opprimente.

Lunedì 11 novembre sarà la volta di “Soudan, souviens-toi”, un film corale che documenta la lotta per la libertà di un gruppo di giovani sudanesi durante il sit-in a Khartoum. La regista Hind Meddeb offre una testimonianza toccante di come la poesia e la musica possano diventare strumenti di resistenza politica.

La chiusura della rassegna

La rassegna si chiuderà lunedì 18 novembre con “To Kill A Mongolian Horse”, un’opera visivamente spettacolare della regista Jiang Xiaoxuan. Ambientato tra le steppe mongole, il film racconta la storia di un cavaliere che si divide tra la vita quotidiana come mandriano e le esibizioni notturne come performer, in un percorso che esplora i confini tra finzione e realtà.

Un’opportunità imperdibile per gli amanti del cinema

Le proiezioni sono gratuite e aperte a tutti, con posti disponibili fino a esaurimento. Un’occasione imperdibile per chi ama il cinema d’autore e vuole vivere l’esperienza delle opere presentate alla Mostra del Cinema di Venezia, senza spostarsi dalla propria città. L’elenco completo delle proiezioni è disponibile sul sito di AGIS Tre Venezie e sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

