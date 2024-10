Ieri Udine ha affrontato una giornata particolarmente complessa, caratterizzata da una pluralità di eventi rilevanti. Il sindaco Alberto Felice De Toni ha commentato il risultato ottenuto, sottolineando come la città abbia saputo gestire efficacemente sia la partita tra Italia e Israele che un importante corteo cittadino. “Abbiamo superato la prova,” ha dichiarato il sindaco, rimarcando il ruolo cruciale della sinergia tra le istituzioni locali e la Prefettura nel garantire sicurezza e ordine pubblico.

De Toni ha voluto evidenziare come il piano di prevenzione e presidio del territorio messo in campo abbia funzionato perfettamente, evitando qualsiasi tipo di problema, sia nel pomeriggio durante il corteo che in serata in occasione della partita. “Non ci sono stati elementi di preoccupazione,” ha aggiunto, lodando l’impegno collettivo delle forze dell’ordine e il comportamento civile dei cittadini e dei tifosi.

Polizia Locale: impegno costante e pianificazione accurata

Un bilancio altrettanto positivo arriva dalla Polizia locale, come sottolineato dall’Assessora Rosi Toffano, che ha elogiato l’impegno dei suoi agenti. “Quasi due terzi del personale della Polizia locale sono stati coinvolti nelle operazioni,” ha dichiarato, rimarcando la presenza di ben 42 agenti e sei ufficiali, compreso il comandante, dislocati in varie zone strategiche della città.

Fin dal primo pomeriggio, la Polizia locale è stata impegnata nelle attività di gestione del traffico e presidio del territorio. Le ordinanze emanate nei giorni precedenti per garantire la sicurezza e la viabilità hanno richiesto la chiusura di alcune strade e la predisposizione di percorsi alternativi. Gli agenti hanno anche accompagnato il corteo cittadino, che si è svolto in maniera totalmente pacifica, senza alcuna necessità di intervento repressivo da parte delle forze dell’ordine.

“Il comportamento dei manifestanti è stato esemplare,” ha sottolineato Toffano, evidenziando come la pianificazione accurata abbia giocato un ruolo chiave nel mantenere la situazione sotto controllo. L’impegno degli agenti si è protratto fino a tarda notte, con alcuni di loro operativi fino alla conclusione della partita allo Stadio Friuli, per garantire il regolare deflusso del pubblico.

Nessuna criticità segnalata durante gli eventi

Anche il comandante della Polizia locale, Eros Del Longo, ha confermato l’esito positivo della giornata. “Non abbiamo dovuto affrontare nessuna criticità,” ha affermato, specificando che sia il corteo che la partita si sono svolti senza incidenti. Il personale della Polizia locale è stato incaricato di gestire la viabilità nelle aree limitrofe allo stadio e ha anche svolto il compito di scortare la nazionale israeliana fino all’albergo, senza segnalazioni di problemi o tensioni.

L’efficace coordinamento tra la Polizia locale e le altre forze dell’ordine, unitamente alla collaborazione con la Prefettura, ha permesso di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento di tutte le attività, sia quelle sportive che quelle legate alla manifestazione cittadina. Il comandante ha inoltre sottolineato l’importanza della cooperazione tra tutte le istituzioni coinvolte, che hanno operato in maniera sinergica per affrontare con successo una giornata ricca di sfide.

Il ruolo chiave della sinergia tra le istituzioni

Questa giornata, che presentava potenziali rischi per la sicurezza pubblica, è stata superata grazie alla pianificazione strategica e alla cooperazione tra le diverse istituzioni locali. Il lavoro della Prefettura, del Comune e della Polizia locale si è rivelato determinante per garantire ordine e sicurezza.

Alla luce di quanto accaduto, il sindaco De Toni ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della giornata, ribadendo che Udine ha dimostrato di saper affrontare situazioni complesse con professionalità ed efficienza.