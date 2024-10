L’ARLeF punta ai giovani: nuova campagna con gli youtuber di YoupalTubo

L’ARLeF, Agenzia regionale per la lingua friulana, ha presentato il 17 ottobre la sua nuova campagna di comunicazione, pensata per avvicinare le nuove generazioni alla marilenghe attraverso i canali digitali. L’iniziativa, che partirà ufficialmente il 18 ottobre, punta a coinvolgere i giovani utilizzando i linguaggi e i format che preferiscono, come i video su YouTube, TikTok e Instagram.

YoupalTubo e la sfida ai social

Protagonisti della campagna sono gli youtuber friulani di YoupalTubo, tra cui i noti “Chei di Udin” (Mattia Cantarutti e Federico Iob), affiancati da Max Sganga, famoso creator triestino. Questi ragazzi hanno saputo conquistare il pubblico con video che trattano temi legati alla cultura friulana, combinando ironia e leggerezza. “No stâ a fâti contâ la storie dal ors: ven su YoupalTubo!” è lo slogan scelto per invitare i giovani a non farsi “raccontare storie” e a scoprire il friulano direttamente sui loro canali preferiti.

Generazione Z e Alpha

La campagna si inserisce nel Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025, che prevede lo sviluppo della comunicazione in friulano sui nuovi media digitali. L’obiettivo principale è raggiungere la Generazione Z e Alpha, ovvero i giovani nati dopo il 1995, che rappresentano un pubblico chiave. Il friulano, lingua minoritaria, ha bisogno di essere riscoperto anche dalle nuove generazioni, e quale modo migliore se non attraverso i loro canali di comunicazione quotidiani?

I protagonisti di YoupalTubo

Il successo di YoupalTubo è legato alla capacità di parlare di temi non solo linguistici ma anche culturali, geografici e storici in modo semplice e divertente, utilizzando il friulano come mezzo di espressione. Durante la conferenza stampa, Eros Cisilino, presidente dell’ARLeF, ha dichiarato: «Questa campagna saprà catturare l’attenzione di tutta la popolazione, ma specialmente dei giovani, grazie ai contenuti accattivanti e alla freschezza dei ragazzi di YoupalTubo».

Il video di lancio, intitolato “Parlare friulano a Trieste”, vede i “Chei di Udin” e Max Sganga sfidare i triestini a cimentarsi con il friulano, creando un vero e proprio “Quiz Mortale” che promette risate e divertimento. Questo format ha già riscosso grande successo online, grazie alla sua formula leggera e ironica.

Una campagna digitale multicanale

Il punto di forza della campagna è l’utilizzo di diversi canali social, da TikTok a Facebook, passando per Instagram e WhatsApp, per raggiungere i giovani in maniera diretta. In particolare, YouTube sarà il fulcro della promozione, con contenuti pensati per intrattenere e allo stesso tempo educare alla conoscenza del friulano. Spot televisivi e radiofonici supporteranno ulteriormente la diffusione della campagna, con messaggi coordinati e dinamici.

Un orso rap per la stampa

La campagna promozionale avrà una forte presenza anche sulla stampa locale, dove il protagonista sarà un orso decisamente fuori dal comune: con cuffie stereo e abbigliamento rap, questo personaggio attirerà l’attenzione e inviterà i lettori a seguire i contenuti su YoupalTubo. Il richiamo è al proverbio friulano “No stâ a fâti contâ la storie dal ors”, un invito a non farsi abbindolare, ma a vivere l’esperienza in prima persona.

A completare la campagna ci sarà un dépliant informativo che sottolinea tutte le peculiarità del canale YoupalTubo e della promozione del friulano attraverso i giovani.

