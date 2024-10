Davide Stella riceve il sigillo del Consiglio regionale per i suoi risultati sportivi

Il giovane ciclista Davide Stella ha portato lustro al Friuli-Venezia Giulia con i suoi straordinari risultati ai Campionati del Mondo Juniores di ciclismo su pista, ricevendo ieri a Trieste il sigillo del Consiglio regionale, alla presenza dell’assessore Cristina Amirante e del presidente del consiglio regionale Mauro Bordin. La sua recente affermazione, con una medaglia d’oro nella gara di Eliminazione e un argento nella Madison in coppia con Eros Sporzon, ha confermato la sua posizione tra i talenti emergenti del ciclismo italiano. I successi di Stella non solo hanno contribuito al medagliere dell’Italia, ma hanno anche rilanciato la tradizione ciclistica del Friuli-Venezia Giulia, regione che ha prodotto numerosi campioni nel corso degli anni.

I risultati di Davide Stella ai Mondiali Juniores

Davide Stella ha brillato ai Campionati del Mondo Juniores di ciclismo su pista a Luoyang, Cina, ottenendo risultati eccezionali. Il giovane talento friulano, che milita nella Gsa Caneva Gottardo Giochi, ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di Eliminazione e ha ottenuto un argento nella Madison, gara disputata in coppia con Eros Sporzon. Questi trionfi hanno contribuito a posizionare l’Italia al terzo posto nel medagliere complessivo della manifestazione, una performance che ha rafforzato l’immagine del ciclismo italiano a livello globale.

L’importanza di Stella per il ciclismo friulano

L’assessore alle Infrastrutture e territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, Cristina Amirante, ha elogiato le imprese di Stella, affermando: “Davide Stella sta rinnovando la tradizione ciclistica del Friuli-Venezia Giulia, una regione che ha regalato tanti campioni a questa disciplina sportiva”. Amirante ha sottolineato come i successi di Stella non siano solo motivo di orgoglio per il Friuli, ma anche un segno di speranza per il futuro del ciclismo italiano.

Un futuro brillante per il ciclismo italiano

Con le sue affermazioni a livello internazionale, Davide Stella si conferma come una delle promesse più luminose del ciclismo italiano. Il suo talento, insieme alla dedizione e alla passione per questo sport, lo proietta verso una carriera di grandi successi. Amirante ha aggiunto: “Con i suoi successi, si sta affermando come una promessa del ciclismo italiano, pronto a rappresentare il futuro del movimento a livello internazionale”.

