Il giovane ciclista Davide Stella, originario di Fiumicello e militante nel Gs Caneva Gottardo Giochi, ha recentemente portato il Friuli-Venezia Giulia sotto i riflettori internazionali con due brillanti medaglie ai Campionati del mondo juniores di ciclismo su pista. L’evento, che si è tenuto a Luoyang, in Cina, ha visto Stella conquistare l’oro nell’Eliminazione e l’argento nella Madison, contribuendo a posizionare l’Italia al terzo posto nel medagliere complessivo, dietro Gran Bretagna e Australia.

Un campione riconosciuto e celebrato a Stevenà di Caneva

Ieri sera la cerimonia a Villa Frova di Stevenà di Caneva, organizzata dal Comune e dalla storica società Gs Caneva Gottardo Giochi, si è celebrata l’impresa di Stella alla presenza di numerose autorità locali, tra cui l’assessore regionale alle Infrastrutture e al territorio, Cristina Amirante, e il sindaco di Caneva, Dino Salatin. L’assessore ha sottolineato come il Friuli-Venezia Giulia sia una “fucina di campioni”, con una grande tradizione ciclistica, ed è stato un onore per lei partecipare a questo omaggio.

Il ringraziamento della Regione a Davide Stella

Nel suo discorso, Amirante ha evidenziato l’importanza dei valori trasmessi dallo sport, come tenacia, sacrificio e capacità di rialzarsi. Questi valori non solo hanno permesso a Stella di raggiungere risultati straordinari, ma lo guideranno anche nel proseguimento della sua carriera ciclistica. “A Davide va il nostro grande grazie – ha dichiarato Amirante – e l’augurio di continuare lungo una strada di successi”.

Il sostegno della comunità e della Società Gs Caneva

Un ruolo fondamentale nel percorso di Davide Stella è stato svolto dalla Società Gs Caneva Gottardo Giochi, che da oltre 60 anni promuove il ciclismo tra i giovani. Grazie al supporto della società e all’impegno di allenatori e compagni, Stella ha potuto sviluppare il suo talento fino a diventare uno dei protagonisti del ciclismo internazionale.

I successi di Stella e il futuro promettente

Con due medaglie mondiali all’attivo, Davide Stella rappresenta non solo una speranza per il futuro del ciclismo italiano, ma anche un esempio per le nuove generazioni di atleti. La sua capacità di affrontare con determinazione le sfide che il ciclismo su pista comporta lo rende un ambasciatore perfetto dei valori dello sport, dimostrando come il Friuli-Venezia Giulia possa continuare a formare campioni di caratura mondiale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook