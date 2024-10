Alice Richter riconfermata coordinatrice del Gruppo Giovani Cooperatori

Alice Richter è stata riconfermata coordinatrice del Gruppo Giovani Cooperatori di Confcooperative Alpe Adria. La rielezione è avvenuta durante l’assemblea di rinnovo delle cariche, che si è svolta a Bagnaria Arsa, alla presenza di figure istituzionali e rappresentanti del mondo cooperativo. Richter, già referente per le attività educative in natura della cooperativa sociale Querciambiente, guiderà il gruppo per i prossimi quattro anni.

Un gruppo giovane e dinamico

Il Gruppo Giovani Cooperatori di Confcooperative Alpe Adria rappresenta un nucleo fondamentale per il ricambio generazionale nel mondo cooperativo. Con 219 giovani under 40 nei Consigli d’amministrazione di ben 392 cooperative aderenti, la loro presenza è significativa, con 35 giovani presidenti di cooperative. L’obiettivo del gruppo è promuovere i valori della cooperazione presso le nuove generazioni e rafforzare il ruolo dei giovani nel sistema imprenditoriale cooperativo.

L’assemblea di rinnovo delle cariche ha visto la partecipazione di diversi ospiti illustri. Serena Mizzan, presidente di Confcooperative Alpe Adria, ha aperto i lavori, seguita dai saluti del sindaco di Bagnaria Arsa, Elisa Pizzamiglio, e del presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. Il filosofo morale Giovanni Grandi, docente all’Università di Trieste, ha offerto un’interessante riflessione su temi attuali come “Democrazia, amicizia sociale e giovani”, sottolineando l’importanza del coinvolgimento attivo dei giovani nella società.

Formazione e leadership per il futuro delle cooperative

Nel suo discorso, Paolo Tonassi, direttore di Confcooperative Alpe Adria, ha sottolineato un aspetto cruciale: “L’età media delle figure apicali delle cooperative italiane è di 55 anni. È quindi fondamentale puntare sulla formazione dei futuri dirigenti”. La formazione dei giovani cooperatori è vista come la chiave per garantire un efficace passaggio di competenze e mantenere vitale il movimento cooperativo.

Alice Richter ha espresso il suo entusiasmo per il mandato appena rinnovato, affermando che “I prossimi mesi saranno dedicati alla costruzione di un progetto di lungo termine”, con l’obiettivo di promuovere il movimento cooperativo e i suoi valori fondanti.

Il nuovo team di lavoro

Per supportare Alice Richter nella sua attività di coordinamento, l’assemblea ha eletto un nuovo gruppo di consiglieri. Tra i nomi spiccano Roberta Bartolini, Roberta Del Prete, Chiara Giacomello, Sebastian Hector, Federico Mansutti, Lorenzo Sanzin e Anna Sola. Questa squadra, ricca di competenze diverse, si impegnerà a coadiuvare le iniziative del Gruppo Giovani Cooperatori nei prossimi anni.

L’assemblea di Bagnaria Arsa ha visto anche la partecipazione di rappresentanti di altre organizzazioni giovanili, tra cui Confindustria Alto Adriatico, Confapi e Confcooperative Pordenone. Questa collaborazione tra giovani di realtà diverse del mondo imprenditoriale è un segnale importante di coesione e volontà di creare sinergie. Andrea Sangiorgi, presidente nazionale del Gruppo Giovani Cooperatori, ha concluso l’incontro con un intervento volto a incoraggiare il dialogo tra le diverse associazioni e a favorire lo sviluppo di progetti comuni.

Il ruolo dei giovani nel movimento cooperativo

Il movimento cooperativo ha una lunga storia e una forte presenza in Friuli-Venezia Giulia, ma per mantenersi attuale deve saper coinvolgere le nuove generazioni. Il Gruppo Giovani Cooperatori ha proprio questo obiettivo: rafforzare il ruolo dei giovani nei processi decisionali e gestionali delle cooperative, sia a livello locale che nazionale. Con la guida di Alice Richter e del nuovo consiglio, Confcooperative Alpe Adria guarda con fiducia al futuro, puntando su formazione, leadership giovanile e promozione dei valori cooperativi.

La rielezione di Alice Richter rappresenta una conferma della fiducia che i giovani cooperatori ripongono in lei, non solo come leader, ma come figura capace di costruire un dialogo costruttivo tra generazioni e territori, per uno sviluppo sostenibile del movimento cooperativo.

