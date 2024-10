Al via il bando per le imprese del Distretto del Commercio di Trieste

Le imprese del commercio al dettaglio, dei servizi, dei pubblici esercizi e quelle manifatturiere di Trieste possono finalmente accedere a un nuovo bando che mette a disposizione contributi a fondo perduto. Questo strumento, pensato per sostenere la ripresa e l’innovazione del settore, rappresenta un’importante opportunità per affrontare le sfide attuali del mercato.

Un bando per affrontare le sfide del commercio locale

Il commercio locale sta attraversando un periodo di cambiamenti profondi, principalmente dovuti all’affermazione sempre più marcata del commercio online. In questo contesto, come ha sottolineato il vicesindaco e assessore comunale alle Attività Economiche Serena Tonel, è fondamentale proporre azioni innovative per sostenere le imprese e favorire la loro evoluzione.

«Non è scontato che la sfida del cambiamento sia persa in partenza, ma dobbiamo lavorare assieme», ha affermato la Tonel, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese per rafforzare il tessuto economico della città. Il Distretto del Commercio, grazie al sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, è uno degli strumenti chiave per questo percorso di sviluppo e innovazione.

Chi può partecipare e quali sono i requisiti

Le imprese interessate potranno presentare la propria domanda a partire dalle ore 09.00 di mercoledì 30 ottobre. Il bando è rivolto alle attività localizzate nei quartieri di Roiano, San Giacomo e del centro cittadino. Le risorse disponibili ammontano a 200.000 €, suddivise in 70.000 € per Roiano, 70.000 € per San Giacomo e 60.000 € per il centro.

Possono accedere ai contributi le imprese dei settori del commercio al dettaglio, dei servizi, i pubblici esercizi e quelle manifatturiere iscritte all’Albo degli Artigiani. Il contributo coprirà fino all’80% delle spese sostenute, con un minimo di 2.000 € e un massimo di 15.000 €, e sarà erogato in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Spese ammissibili: digitalizzazione e sostenibilità

Il bando prevede il finanziamento di interventi volti a migliorare la competitività delle imprese attraverso la digitalizzazione e la sostenibilità. Tra le spese ammissibili rientrano l’acquisto di hardware, software, dispositivi digitali, lo sviluppo di siti web e piattaforme e-commerce, ma anche investimenti per migliorare l’efficienza energetica delle imprese, come l’installazione di climatizzatori, tende, impianti di riscaldamento e la sostituzione dei serramenti.

Questi interventi sono fondamentali per adeguare le attività alle esigenze del mercato moderno, migliorando la loro capacità di competere sia a livello locale che online.

Come presentare la domanda e scadenze

Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma online del Comune di Trieste (link) . È necessario allegare le fatture già pagate per gli interventi o i preventivi delle spese previste. Gli investimenti dovranno essere completati entro 9 mesi dall’erogazione del contributo, con una possibile proroga di ulteriori 3 mesi.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 di lunedì 2 dicembre. Le imprese interessate sono invitate a presentare le richieste il prima possibile, dato che i fondi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Un’opportunità per il rilancio del commercio locale

Questo bando rappresenta un’occasione concreta per le imprese locali di innovarsi, digitalizzarsi e diventare più sostenibili. Il supporto del Comune di Trieste e dei partner del progetto, tra cui la Camera di Commercio, Confcommercio, URES e l’Università di Trieste, è essenziale per garantire che il commercio cittadino possa affrontare con fiducia le sfide del futuro.

Grazie a queste misure, le imprese potranno non solo rispondere ai cambiamenti in atto, ma anche anticipare le tendenze e costruire un modello di business più solido e competitivo, capace di durare nel tempo.