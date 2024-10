Udine, novità per il centro storico: nuovi parcheggi e servizi in arrivo

L’incontro tra il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e il comitato di commercianti “Piazza XX Settembre e dintorni” ha portato all’anticipazione di un pacchetto di novità che interesseranno il centro storico. Il confronto, richiesto dagli imprenditori locali, ha visto la partecipazione del vice sindaco Alessandro Venanzi, dell’assessore alla Mobilità Ivano Marchiol e di altre figure chiave dell’amministrazione comunale, insieme al rappresentante del comitato, Bledar Zhutaj.

Un dialogo costruttivo per migliorare la viabilità

Durante l’incontro, i commercianti hanno sottolineato le difficoltà emerse con l’introduzione delle nuove regole di viabilità, tra cui la pedonalizzazione di piazza Garibaldi e l’attivazione della zona a traffico limitato (ZTL). Zhutaj ha evidenziato come le modifiche abbiano causato disagi economici e organizzativi per le attività commerciali della zona, richiedendo una maggiore condivisione delle decisioni future.

Il Sindaco De Toni ha ribadito l’importanza del dialogo e della collaborazione con i cittadini e gli imprenditori, sottolineando che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare una città accessibile e fruibile per tutti, valorizzando il commercio locale senza penalizzarlo.

Più parcheggi in centro

Una delle novità principali riguarda la disponibilità di nuovi parcheggi. Sono previsti 42 posti auto aggiuntivi, distribuiti tra piazza Garibaldi (8 posti), piazza Duomo (9 posti) e via Ciro di Pers (25 posti). Inoltre, dal 6 dicembre saranno accessibili anche 56 nuovi stalli nel parcheggio del cinema Visionario, compensando in parte la riduzione dei posti auto causata dalla pedonalizzazione di alcune aree centrali.

Questi interventi rispondono alle preoccupazioni espresse dai commercianti e rappresentano un passo concreto verso la risoluzione delle criticità legate all’accesso al centro.

Novità per il trasporto pubblico: bike sharing e navetta per il centro

Sul fronte del trasporto pubblico, il Sindaco ha confermato l’avvio imminente di due importanti novità. Entro fine anno, sarà attivato il servizio di bike sharing, che metterà a disposizione della città 390 biciclette, di cui metà a pedalata assistita. Questa iniziativa mira a promuovere una mobilità sostenibile e a facilitare gli spostamenti nel centro storico, riducendo la dipendenza dall’auto privata.

Inoltre, in collaborazione con la Regione, verrà introdotta una navetta dedicata al centro storico, con partenza dal Terminal Studenti di piazzale Rita Levi Montalcini. La navetta attraverserà i principali parcheggi in struttura, consentendo ai cittadini e ai turisti di raggiungere comodamente le aree centrali.

ZTL e mercato: verso una rimodulazione degli orari

Un altro punto di discussione ha riguardato la gestione della ZTL in concomitanza con il mercato cittadino. De Toni ha anticipato che a partire da dicembre, con il ritorno del mercato in piazza XX Settembre, sarà avviata una sperimentazione per la rimodulazione degli orari di accesso alla ZTL. In particolare, sarà possibile transitare nel cosiddetto “ferro di cavallo”, costituito dalle vie Poscolle Alta, Canciani e Battistig, nelle ore del mattino, dalle 8 alle 13, per facilitare l’accesso alle bancarelle.

Questa sperimentazione, che dovrebbe iniziare a gennaio, sarà accompagnata dall’attivazione delle telecamere di sorveglianza entro aprile, una misura necessaria per garantire il rispetto delle nuove disposizioni.

Il futuro del centro: progetti per piazza XX Settembre

Il Sindaco ha infine espresso l’intenzione di dare nuova vitalità a piazza XX Settembre, un’area che, nonostante la pedonalizzazione, ha faticato a trovare una sua identità. Sono già in corso interlocuzioni con i privati per rilanciare la Galleria Antivari, oltre a progetti per la riqualificazione dell’Ex Percoto e il mercato coperto, in collaborazione con l’Università di Udine.

Questi interventi, ha sottolineato De Toni, serviranno non solo a migliorare la qualità della vita nel centro storico, ma anche a stimolare l’economia locale, offrendo nuove opportunità agli imprenditori e rendendo Udine sempre più attraente per cittadini e turisti.

