Vinitaly USA, i bianchi friulani protagonisti della fiera di Chicago

Il mercato statunitense continua a riservare grandi opportunità per le eccellenze produttive del Friuli-Venezia Giulia, in particolare per i suoi rinomati vini bianchi. Durante la recente fiera Vinitaly USA di Chicago, l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione, Stefano Zannier, ha evidenziato come i prodotti vinicoli friulani siano ormai considerati un punto di riferimento di qualità riconosciuta anche oltre confine.

Un mercato ricco di opportunità per i vini del FVG

Il mercato degli Stati Uniti rappresenta una sfida ambiziosa ma altamente gratificante per i produttori del Friuli-Venezia Giulia. La qualità dei prodotti della regione è già ben nota, soprattutto per quanto riguarda i vini bianchi, che hanno guadagnato una reputazione di eccellenza. “Ci rende orgogliosi sapere che il nostro nome è ormai sinonimo di qualità”, ha affermato l’assessore Zannier.

La partecipazione alla prima edizione di Vinitaly USA a Chicago ha dimostrato come i vini della regione abbiano catturato l’attenzione degli operatori del settore, offrendo una piattaforma cruciale per espandere le opportunità commerciali. La fiera ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere ancora meglio i prodotti friulani e per individuare nuove strategie di approccio alla distribuzione.

L’importanza del supporto alle imprese

Un altro tema centrale discusso durante la fiera è stato il bisogno di rafforzare il sistema di supporto alle aziende vinicole del Friuli-Venezia Giulia. “Dobbiamo lavorare per creare una connessione ancora più forte tra i buyer e i nostri imprenditori”, ha dichiarato Zannier. La fiera di Chicago ha offerto un’ottima opportunità per mostrare la professionalità e l’elevata qualità dei produttori regionali, che hanno partecipato sia con lo stand collettivo dell’Ersa che tramite iniziative personali.

Risultati di successo al Vinitaly USA

Gli incontri programmati con i singoli produttori sono stati tutti portati a termine con successo, dimostrando la serietà e la professionalità del sistema vinicolo friulano. Di particolare rilievo è stata la masterclass dedicata ai vini del Friuli-Venezia Giulia, che ha ricevuto feedback estremamente positivi da parte dei partecipanti, consolidando la reputazione della regione come un’eccellenza nel settore vinicolo.

Prospettive per il futuro

La presenza alla fiera di Chicago ha permesso di raccogliere spunti fondamentali per il futuro. “Il mercato americano richiede un approccio specifico, che deve essere ben compreso per ottenere risultati concreti”, ha affermato Zannier. Ora la sfida sarà quella di supportare il sistema imprenditoriale regionale per far incontrare in modo ottimale la domanda con l’offerta, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal mercato statunitense.

La partecipazione del Friuli-Venezia Giulia alla prima edizione di Vinitaly USA ha confermato il potenziale del mercato americano per i produttori regionali. Grazie alla reputazione consolidata dei vini, in particolare dei bianchi, e all’elevato livello di professionalità dimostrato, i produttori friulani sono pronti a raccogliere i frutti di un lavoro costante che guarda sempre più verso l’internazionalizzazione.

