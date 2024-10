Casa sicura in FVG, incentivi fino al 50% per polizze contro maltempo

Il Friuli-Venezia Giulia si posiziona come capofila nazionale nella promozione della cultura assicurativa per proteggere le abitazioni dai sempre più frequenti eventi climatici estremi. Il governatore Massimiliano Fedriga, insieme all’assessore Sebastiano Callari, ha presentato ufficialmente il bando da 10 milioni di euro che offre incentivi per le polizze assicurative contro i danni provocati da maltempo.

Un fondo per la sicurezza delle abitazioni

Il bando regionale, nato dalla legge 16/2023, mette a disposizione incentivi fino al 50% della spesa sostenuta per le polizze assicurative per le abitazioni residenziali, non limitato alle prime case. Questo sostegno copre i danni da vento, pioggia o grandine, che possono compromettere coperture, cappotti termici, infissi e impianti fotovoltaici.

L’obiettivo di una cultura dell’assicurazione

“Vogliamo promuovere la cultura dell’assicurazione”, ha dichiarato Callari, evidenziando l’intenzione di allineare l’Italia alle pratiche già consolidate in altri Paesi. Con questa iniziativa, la Regione mira a stimolare i cittadini a proteggere le proprie abitazioni, senza affidarsi esclusivamente a interventi pubblici.

“Le istituzioni non possono farsi carico di tutti i danni”, ha ribadito Fedriga. Il provvedimento cerca di affrontare preventivamente i costi derivanti dai danni climatici, garantendo un supporto economico ai proprietari di case attraverso l’assicurazione.

Come funziona il bando

Il bando, aperto dal 6 novembre al 6 dicembre 2024, prevede la presentazione delle domande tramite la piattaforma regionale “Istanze on line” (Iol). Potranno partecipare i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili residenziali assicurati. Il finanziamento coprirà il 50% del costo della polizza, fino a esaurimento fondi. La graduatoria sarà stilata tenendo conto di tre parametri: Isee, percentuale di contributo richiesto e franchigia.

Un’iniziativa sperimentale

Callari ha sottolineato che questo bando è sperimentale, con una dotazione di 5,5 milioni di euro per il 2024 e 4,5 milioni per il 2025, risorse che potranno essere aumentate in base al successo dell’iniziativa. Le domande saranno esaminate e i contributi erogati entro 60 giorni dalla data dell’impegno di spesa.

Opportunità anche per i contratti già in corso

Una nota importante riguarda coloro che hanno già sottoscritto una polizza assicurativa nel 2024: questi soggetti potranno comunque accedere al contributo, purché rispettino i requisiti del bando. Tuttavia, il contributo non sarà cumulabile con altre detrazioni fiscali nazionali o incentivi analoghi.

“Siamo stati i primi a portare avanti questa misura”, ha concluso Fedriga, ricordando come il Friuli-Venezia Giulia abbia anticipato i tempi, mentre solo ora il tema dell’assicurazione contro il maltempo è diventato di interesse nazionale.

