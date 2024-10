41ª edizione del Trofeo Due Castelli, ieri le premiazioni della regata

Nel cuore del Golfo di Trieste, tra i maestosi castelli di Duino e Miramare, la 41ª edizione del Trofeo Due Castelli ha visto una partecipazione straordinaria: ben 120 imbarcazioni si sono sfidate lo scorso 29 settembre, regalando al pubblico uno spettacolo emozionante e valorizzando al tempo stesso le bellezze naturali e culturali del Friuli-Venezia Giulia.

La premiazione

Ieri 24 ottobre, alla premiazione della regata, ospitata nella sede di PromoTurismoFVG a Sistiana, è intervenuto Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle Autonomie locali, il quale ha sottolineato l’importanza di eventi come il Trofeo Due Castelli per l’intero territorio. “Questa manifestazione”, ha dichiarato, “non solo riunisce appassionati di vela e sportivi da tutta Italia, ma contribuisce a rendere ancora più viva la nostra comunità locale”.

Il sostegno della regione a sport e associazioni

Il Friuli-Venezia Giulia si distingue per il forte impegno nel sostenere lo sport: è infatti la regione italiana che investe di più nel settore, un impegno che, come ha affermato Roberti, si traduce sia in finanziamenti per nuove infrastrutture che in contributi destinati alle società sportive. “Supportiamo le associazioni per l’acquisto di attrezzature e l’organizzazione delle attività, valorizzando così le numerose competizioni che animano ogni fine settimana le nostre comunità”, ha aggiunto l’assessore.

Il successo del Trofeo Due Castelli, simbolo di passione e volontariato

Organizzato dalla Società Nautica Laguna presieduta da Alberto Bazzeo, il Trofeo Due Castelli non sarebbe possibile senza l’impegno dei numerosi volontari e dirigenti sportivi che lavorano dietro le quinte. Roberti ha espresso la sua gratitudine verso tutti coloro che si dedicano a sostenere i giovani e la comunità attraverso le attività sportive, ricordando come il volontariato sia il vero cuore pulsante della manifestazione.

Promuovere il territorio attraverso lo sport

La regata ha rappresentato un’occasione per far risplendere il golfo e i paesaggi unici del Friuli-Venezia Giulia. Eventi come questo mettono in risalto la bellezza del territorio, promuovendo il turismo e richiamando visitatori e sportivi da ogni parte d’Italia. La cornice naturale e storica offerta dal Golfo di Trieste rende il Trofeo Due Castelli un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del mare e della vela.

Grazie a eventi sportivi come il Trofeo Due Castelli, il Friuli-Venezia Giulia conferma la sua vocazione sportiva e culturale, sostenuta da istituzioni e cittadini. Il risultato è una regione che non solo sostiene le attività locali, ma promuove uno stile di vita attivo e la partecipazione comunitaria, con ricadute positive sia in termini sociali che economici.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook