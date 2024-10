Fedriga al Gala NIAF per rafforzare i legami USA-Italia

Il Friuli-Venezia Giulia, nominato Regione d’onore della National Italian American Foundation (NIAF) per il 2024, ha rappresentato l’Italia al celebre Gala annuale di Washington DC, riaffermando il suo ruolo strategico nelle relazioni internazionali tra Italia e Stati Uniti. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha espresso gratitudine per il prestigioso riconoscimento, sottolineando l’importanza dei legami storici e culturali tra i due Paesi e la necessità di rafforzare i rapporti transatlantici in un contesto geopolitico instabile.

Un Gala per celebrare il Friuli-Venezia Giulia

La serata ha preso avvio con una suggestiva performance del violinista Pierpaolo Foti, seguita dalla proiezione di un video promozionale che ha raccontato le meraviglie del Friuli-Venezia Giulia: dalle sue bellezze naturali alla sua ricca storia culturale. A ogni ospite è stata donata una copia della Guida Lonely Planet dedicata alla regione, un omaggio curato da PromoturismoFVG per far conoscere le sue unicità.

L’importanza dei legami tra democrazie

Sul palco del NIAF Gala, Fedriga ha ribadito il valore del dialogo e della cooperazione tra democrazie. Ha dichiarato che la presenza del Friuli-Venezia Giulia rappresenta un contributo significativo al consolidamento dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa, specie alla luce delle recenti sfide globali come l’aggressione russa all’Ucraina e le tensioni in Medio Oriente.

“Dobbiamo essere consapevoli che la nostra libertà e democrazia sono in pericolo se non proteggiamo e rafforziamo questi rapporti,” ha affermato Fedriga, invitando a riaffermare con convinzione i valori occidentali. Il rafforzamento dei legami tra democrazie occidentali è, infatti, per Fedriga, essenziale per difendere le libertà e i diritti acquisiti.

Friuli-Venezia Giulia e Stati Uniti, una partnership strategica

Fedriga ha sottolineato come la collaborazione con gli Stati Uniti sia un’opportunità non solo per gli investimenti, ma anche per il consolidamento di valori condivisi. Come presidente della Conferenza delle Regioni, ha ribadito la volontà delle regioni italiane di impegnarsi nel potenziamento dei rapporti con gli Stati Uniti, che rappresentano un partner fondamentale per l’Italia sia in termini economici che politici.

Un passaggio di testimone simbolico

A conclusione del suo intervento, Fedriga ha ringraziato la NIAF e le autorità presenti, passando simbolicamente il testimone a Francesco Rocca, presidente del Lazio, che sarà la Regione d’onore per il 2025. Questo momento ha suggellato il ruolo chiave del Friuli-Venezia Giulia come ponte tra Italia e Stati Uniti, una collaborazione destinata a crescere e consolidarsi negli anni a venire.

