I Thirty Seconds to Mars in concerto a Gorizia per Go!2025

Gorizia si prepara a diventare il palcoscenico della Capitale Europea della Cultura 2025 con eventi straordinari e, tra questi, un grande concerto: i Thirty Seconds to Mars si esibiranno alla Casa Rossa Arena il 3 luglio 2025. Un appuntamento che il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha descritto come un’occasione irripetibile per promuovere il territorio regionale e attrarre migliaia di visitatori, facendo scoprire la bellezza e la cultura del Friuli-Venezia Giulia.

Un concerto per la capitale della cultura

Massimiliano Fedriga ha sottolineato l’importanza del concerto dei Thirty Seconds to Mars come uno dei momenti più attesi di Go!2025, con l’obiettivo di portare a Gorizia una delle rock band più amate al mondo, conosciuta per il suo carisma e i suoi successi internazionali. L’evento è stato pensato per accrescere la notorietà e l’attrattiva non solo di Gorizia, ma di tutto il Friuli-Venezia Giulia, per consolidare il ruolo culturale e turistico della regione.

Un calendario ricco di eventi

Il programma di Go!2025 si prospetta ricco e variegato: il governatore ha annunciato che oltre al concerto della band californiana, saranno organizzati molti altri appuntamenti di musica, arte, spettacolo e cultura, adatti a tutte le età e a ogni gusto. “Ci auguriamo – ha dichiarato Fedriga – che ogni visitatore torni a casa con un ricordo indelebile della nostra regione”. Il palinsesto include anche eventi diffusi in tutto il territorio regionale attraverso l’iniziativa “Go!2025&Friends”.

Investimenti per un futuro culturale e turistico

Per sostenere questo progetto culturale ambizioso, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha messo in campo investimenti superiori a 140 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati alla realizzazione e al miglioramento di infrastrutture e servizi culturali, con l’obiettivo di trasformare Go!2025 in una vetrina internazionale per la regione. L’iniziativa avrà un impatto significativo anche sul lungo termine, con un piano di sviluppo che guarda oltre il 2025.

Biglietti e canali di vendita

I biglietti per il concerto dei Thirty Seconds to Mars saranno disponibili a partire dalle ore 10 del 31 ottobre 2024 sui principali portali di vendita online: Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Gli appassionati della band e gli amanti della musica rock avranno così l’opportunità di partecipare a uno degli eventi più attesi del 2025 in Friuli-Venezia Giulia.

