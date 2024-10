Dal 15 novembre obbligo di pneumatici invernali

Con l’arrivo dell’inverno, montare pneumatici adatti o avere catene a bordo diventa fondamentale per la sicurezza sulle strade italiane. Dal 15 novembre al 15 aprile, infatti, entra in vigore l’obbligo previsto dalla direttiva del Ministero dei Trasporti, che impone l’uso di mezzi antisdrucciolevoli idonei sulle strade a rischio di neve o ghiaccio. Durante questo periodo, gli automobilisti dovranno adeguarsi per viaggiare in sicurezza, evitando di incorrere in sanzioni.

Il periodo di tolleranza: montaggio entro il 15 Novembre

Da martedì 15 ottobre, è iniziato il mese di tolleranza che consente agli automobilisti di montare pneumatici invernali o equipaggiare l’auto con le catene da neve in anticipo. Questo periodo, valido fino al 15 novembre, offre a tutti i conducenti il tempo necessario per mettersi in regola con le nuove disposizioni. L’obbligo si estende fino al 15 aprile, mentre in alcuni comuni montani le catene devono restare a bordo fino al 30 aprile.

Strade e ordinanze specifiche

Non tutte le strade sono soggette a questo obbligo. Sono gli enti locali e proprietari delle strade a regolare la circolazione nelle aree di loro competenza, tramite specifiche ordinanze. In genere, il provvedimento interessa i tratti più esposti, soprattutto nelle zone montane dove la presenza di neve o ghiaccio è frequente. Sulle strade soggette a rischio, i conducenti devono sempre viaggiare con gomme da neve montate o con catene a bordo, pronte all’uso in caso di emergenza.

Meglio gli pneumatici invernali

In generale, gli pneumatici invernali sono preferiti rispetto alle catene, perché offrono maggiore sicurezza e aderenza su superfici scivolose. Grazie alla mescola più morbida, le gomme invernali rimangono performanti anche a temperature molto basse, offrendo maggiore stabilità su neve e ghiaccio. Gli pneumatici termici M+S (Mud & Snow), omologati per il periodo invernale, permettono inoltre di utilizzare codici di velocità inferiori a quelli riportati nel libretto di circolazione, senza compromettere la sicurezza.

Dove l’obbligo non vale

L’obbligo di pneumatici invernali o catene non si applica su tutte le strade. Solo quelle segnalate con un apposito cartello (raffigurante una ruota catenata) richiedono l’uso di dispositivi antisdrucciolevoli. Alcune ordinanze si rinnovano ogni anno in modo automatico, mentre per altre il termine potrebbe essere prorogato a discrezione dell’autorità locale. Al termine dell’obbligo, fissato per il 15 aprile 2025, sarà necessario tornare alle gomme estive per evitare sanzioni.

Multe e sanzioni per i trasgressori

Chi non rispetta l’obbligo rischia multe significative. Dopo il 15 novembre, chi viaggia senza pneumatici adeguati o catene a bordo può essere multato, con sanzioni che vanno dai 41 ai 169 euro nei centri abitati e da 85 a 338 euro sulle strade extraurbane o autostrade. Inoltre, se fermati in difetto, gli automobilisti saranno obbligati a fermarsi fino a quando non potranno garantire il rispetto della norma. La violazione del fermo comporta un’ulteriore sanzione di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

Prepararsi all’inverno: consigli per gli automobilisti

Con l’obbligo imminente, è consigliabile programmare in anticipo il cambio degli pneumatici per evitare code o lunghe attese presso le officine, che in questo periodo potrebbero essere molto affollate. Per chi vive o viaggia frequentemente in aree montane, dotarsi di pneumatici invernali è senza dubbio la scelta più pratica e sicura rispetto alle catene, che richiedono tempi e spazi di montaggio e smontaggio. La sicurezza, in questo caso, è la priorità, e prepararsi per tempo riduce il rischio di imprevisti e sanzioni durante l’inverno.

