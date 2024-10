Il 9 luglio 2025, il celebre artista Sting si esibirà a Villa Manin a Codroipo, un evento che promette di essere uno dei punti salienti del “GO!2025&Friends”. Questa iniziativa, parte integrante del programma di eventi dedicati alla Capitale europea della Cultura, si propone di valorizzare non solo Gorizia, ma l’intera regione del Friuli-Venezia Giulia. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato l’importanza di questo concerto come opportunità per aprire nuovi flussi turistici.

Sting: un’icona della musica

Con 17 Grammy Awards e oltre 100 milioni di album venduti, Sting è riconosciuto come uno dei più influenti artisti della musica contemporanea. La sua carriera, che spazia da compositore e cantautore a attore e attivista, ha avuto inizio con i The Police, ma il suo lavoro solista ha ulteriormente amplificato la sua eredità. Sting ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe e una stella sulla Hollywood Walk of Fame, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama musicale mondiale.

Il concerto: un’occasione unica

Il concerto di Sting a Villa Manin è atteso con grande entusiasmo. L’artista ha recentemente avviato il suo “STING 3.0”, un progetto innovativo che lo vede affiancato dal chitarrista Dominic Miller e dal batterista Chris Maas, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Il repertorio includerà i successi iconici di Sting e alcune rarità, offrendo ai fan un’esperienza musicale senza precedenti.

Un palinsesto ricco di eventi

L’iniziativa “GO!2025&Friends” non si limita al concerto di Sting, ma si arricchisce di una serie di eventi culturali e musicali che coinvolgeranno l’intera regione. Mostre, concerti e altre iniziative si svolgeranno nel 2025, contribuendo a far conoscere il Friuli-Venezia Giulia a un pubblico sempre più vasto. Questo programma mira a valorizzare la cultura locale e a coinvolgere artisti di fama internazionale, trasformando la regione in un hub culturale di riferimento.

Prevendita e biglietti

I biglietti per il concerto di Sting saranno disponibili a partire dal 6 novembre 2024, con una speciale prevendita per i membri del Fan Club di Sting che inizierà il 30 ottobre. È un’opportunità da non perdere per i fan, che potranno assicurarsi un posto per un evento destinato a lasciare il segno nella storia musicale della regione.

Un futuro luminoso per la cultura locale

L’arrivo di Sting a Villa Manin rappresenta non solo un concerto, ma un vero e proprio evento culturale che contribuisce a rendere il Friuli-Venezia Giulia un punto di riferimento per eventi di livello internazionale. Con iniziative come “GO!2025&Friends”, la regione si prepara a un futuro luminoso, dove la cultura e la musica saranno protagoniste assolute.

