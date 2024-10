Maschere e costumi “non a norma”: intervento della polizia locale

TRIESTE – Con l’avvicinarsi della festa di Halloween, i controlli sulla sicurezza dei prodotti in vendita si intensificano. Recentemente, il Nucleo di polizia commerciale della Polizia locale di Trieste ha scoperto irregolarità significative in tre negozi del centro città, dove erano in vendita maschere, costumi e giocattoli. Questi articoli, per la maggior parte destinati ai bambini, erano privi delle minime informazioni sul contenuto e sulla sicurezza del prodotto.

Il sequestro degli articoli

Il risultato dell’operazione è stato il sequestro di 463 articoli, il cui valore si attesta su diverse migliaia di euro. I controlli, effettuati nei giorni immediatamente precedenti alla festività, hanno messo in evidenza la gravità della situazione. Secondo la nota dell’assessore alla Sicurezza, Caterina de Gavardo, la salute dei consumatori, soprattutto dei più giovani, deve essere sempre una priorità.

La situazione nei negozi

I negozi coinvolti si trovano in largo Barriera vecchia e nelle immediate vicinanze della stazione centrale. L’assenza di informazioni adeguate sui prodotti è un aspetto che preoccupa non solo le autorità locali, ma anche i genitori che cercano articoli sicuri per i loro bambini. I controlli hanno evidenziato come, in un periodo festivo come quello di Halloween, l’attenzione verso la sicurezza dei prodotti in commercio non possa essere trascurata.

Una pratica sempre più comune

Non è la prima volta che la Polizia locale di Trieste interviene in questo modo. Dal mese di marzo a oggi, il Nucleo di polizia commerciale ha effettuato un totale di 56 sequestri amministrativi di prodotti alimentari e non, per un numero complessivo di 3373 articoli. Questo equivale a 13 prodotti sequestrati ogni giorno, una cifra che evidenzia l’importanza di controlli costanti e rigorosi.

L’importanza della sicurezza dei prodotti

La vendita di articoli pericolosi non solo mette a rischio la salute dei consumatori, ma può anche comportare gravi conseguenze legali per i negozianti. Le segnalazioni alla Camera di commercio della Venezia Giulia sono una misura necessaria per garantire che i venditori rispettino le normative di sicurezza. La protezione dei cittadini deve essere sempre al centro dell’attenzione, specialmente in occasioni di festeggiamenti.

