Udine Ice Park: un Natale da vivere in Piazza Primo Maggio

Udine si trasforma in un villaggio natalizio con l’attesissimo ritorno della pista di pattinaggio su ghiaccio. La magica atmosfera delle festività invaderà Piazza Primo Maggio, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza unica.

Un successo annunciato

Dopo il grande successo della prima edizione, Udine Ice Park è pronto a riproporre la sua suggestiva pista di pattinaggio, quest’anno arricchita da nuove attrazioni. Il vicesindaco Alessandro Venanzi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Abbiamo vinto una scommessa l’anno scorso, e ora possiamo confermare che Udine diventa un punto di riferimento per il turismo invernale”. L’obiettivo è chiaro: favorire lo sviluppo economico e turistico della città.

Il villaggio di Natale in Giardin Grande

La pista di pattinaggio, con una superficie di 1250 metri quadrati, sarà il cuore pulsante dell’evento. Gli udinesi potranno pattinare e divertirsi in un ambiente festoso, circondati da bancarelle, gastronomia e bevande calde. Per i più piccoli, non mancheranno attrazioni come la “Casa delle renne parlanti”, dove potranno inviare la loro lettera a Babbo Natale.

Dal 30 novembre al 6 gennaio, gli amanti del pattinaggio potranno divertirsi ogni pomeriggio dalle 14 alle 21. Durante le festività e le vacanze scolastiche, la pista aprirà già dalle 10.30. Ma non è tutto: il mercatino di Natale aprirà il 6 dicembre, dando la possibilità agli imprenditori locali di partecipare a questa magica esperienza.

La Christmas Arena e il Musical “Sogno di Natale”

Una delle novità più attese è senza dubbio la Christmas Arena, che ospiterà un esclusivo musical natalizio intitolato “Sogno di Natale”. Questo spettacolo coinvolgerà una dozzina di attori e performer professionisti, promettendo di incantare il pubblico con la sua magia e il suo messaggio di speranza e gioia.

La magia delle festività udinesi

Udine Ice Park non è solo un evento, ma un’opportunità per rivivere la magia del Natale in un’atmosfera gioiosa. La combinazione di attività per tutte le età, spettacoli e la meravigliosa pista di pattinaggio renderà le festività indimenticabili per tutti. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative e le novità, è possibile visitare il sito ufficiale udineicepark.it.

