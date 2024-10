Dall’8 al 10 novembre, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà la prima in Friuli-Venezia Giulia del musical “Tootsie”, firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo. Questo spettacolo, tratto dal celebre film del 1982 di Sydney Pollack con Dustin Hoffman, è pronto a conquistare il pubblico con la sua comicità irriverente e un tocco di critica sociale.

Un successo di Broadway rivisitato per il pubblico italiano

La versione italiana del musical “Tootsie” arriva in Europa dopo il grande successo riscosso negli Stati Uniti. Con il libretto di Robert Horn, vincitore del Tony Award, e la musica di David Yazbek, l’adattamento teatrale di Piparo mantiene intatta l’ironia e il messaggio di questa storia, aggiungendo una critica pungente al mondo dello showbusiness, che spesso confonde “merito” e “scorciatoia”. La vicenda esplora con ironia la realtà dell’identità di genere e delle dinamiche sociali e rappresenta un’occasione per riflettere sul tema dell’apparenza e della ricerca di sé.

Una coppia inedita sul palco: Paolo Conticini e Enzo Iacchetti

Protagonisti di questo spettacolo sono Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti, una coppia che Piparo descrive come affiatata e perfetta per incarnare i personaggi di Michael Dorsey e Jeff. Conticini, celebre per le interpretazioni in musical come “Mamma Mia!” e “The Full Monty”, veste i panni del protagonista Michael Dorsey, un attore disoccupato che, per ottenere un ruolo, si finge donna trasformandosi nella seducente Dorothy Michaels. Al suo fianco c’è Enzo Iacchetti, che dopo il successo nel ruolo di Zazà ne “Il Vizietto”, torna a calcare il palcoscenico nei panni di Jeff, scrittore squattrinato che sostiene e consiglia Michael nel suo singolare percorso.

Ironia e riflessione: l’essere e l’apparire al centro della storia

Con la regia di Massimo Romeo Piparo, “Tootsie” non è solo un musical divertente, ma un racconto che indaga i temi del sessismo e delle differenze di genere. Piparo sottolinea come la storia, pur utilizzando il linguaggio dell’ironia, vada a toccare questioni sociali sempre attuali. In una società ancora oggi attraversata da questioni legate a patriarcato e sessismo, “Tootsie” riesce a offrire uno sguardo chiaro e provocatorio su questi temi, dimostrando come il teatro sia uno strumento potente per parlare di questioni delicate con leggerezza e umorismo.

Ritmo serrato e colpi di scena: una commedia che lascia il segno

Uno dei tratti distintivi di “Tootsie” è il suo ritmo serrato e la capacità di intrattenere il pubblico con colpi di scena continui. Michael, diventato celebre con il suo alter ego Dorothy, si ritrova in una situazione di forte ambiguità quando si innamora di una collega, portando lo spettatore a riflettere sui ruoli sociali e sull’autenticità dei rapporti. La storia, definita come una delle migliori commedie di tutti i tempi, è anche un inno al coraggio di reinventarsi per inseguire i propri sogni.

Produzione di qualità e importanti collaborazioni

La produzione di PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina rappresenta un punto di svolta per il teatro italiano. Grazie al supporto di Fineco, che accompagnerà la produzione come Main Sponsor, questo musical è solo l’inizio di una stagione teatrale di grande qualità che vedrà Piparo impegnato anche nella realizzazione di “West Side Story”.

