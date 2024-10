Il 1° novembre segnerà l’inizio di una giornata intensa al Trieste Science+Fiction, un festival che ogni anno attira appassionati del genere sci-fi. La programmazione è ricca di eventi, con anteprime nazionali e una selezione di film classici restaurati. Il Politeama Rossetti sarà il cuore pulsante dell’evento, con una serie di proiezioni che inizieranno fin dal primo pomeriggio. Questo venerdì si preannuncia come un appuntamento fondamentale per tutti i cinefili.

Anteprime italiane da non perdere

Alle 15:00 al Politeama Rossetti, gli spettatori potranno assistere all’anteprima italiana di “The Invisible Raptor” di Mike Hermosa. Questa commedia sci-fi racconta la storia di un raptor preistorico invisibile che riesce a evadere dalla sua gabbia, seminando panico e risate. Il film rappresenta una nuova ventata di freschezza nel panorama delle commedie scientifiche e promette di coinvolgere il pubblico con il suo mix di tensione e humor.

A seguire, alle 17:30, un’altra anteprima italiana: “Infinite Summer” di Miguel Llansó. Questo thriller fantascientifico affronta temi attuali come le tecnologie emergenti, rendendolo un film pertinente e riflessivo. Gli appassionati di cinema e tecnologia non possono lasciarsi sfuggire questa proiezione.

Film sconvolgenti e distorsioni della realtà

La giornata continua al Teatro Miela alle 18:00 con “The A-Frame” di Calvin Lee Reeder, una pellicola che esplora la curiosità scientifica attraverso la scoperta di una cura contro il cancro nei topi. Con una trama che sfida le convenzioni, questo film offre uno sguardo provocatorio sui confini dell’etica scientifica.

Alle 20:00, il Politeama Rossetti ospiterà l’animazione “Schirkoa: In Lies We Trust” di Ishan Shukla, un’opera distopica che invita a riflettere sulla società ultra-regolamentata. Con un regime dittatoriale che impone ai cittadini di indossare sacchetti di carta in testa, la pellicola promette un’analisi affascinante delle dinamiche di potere.

La serata conclude con emozioni forti

La serata prosegue alle 21:00 con “Grand Theft Hamlet”, un film innovativo che trasporta il dramma shakespeariano nel mondo di Grand Theft Auto. Questa trasposizione unica esplora l’arte del teatro in un contesto contemporaneo, unendo il classico con il moderno.

Non meno avvincente è l’anteprima italiana di “Test Screening” alle 22:15, un film che mescola horror e fantascienza in un mix avvincente e nostalgico degli anni ’80. Infine, alle 00:00, il Teatro Miela chiuderà la giornata con “Destroy All Neighbors”, un’apoteosi splatter che promette di intrattenere e sorprendere.

Classici rimasterizzati: un ritorno alle origini

Oltre alle novità, il festival non dimentica i classici. Alle 11:00, sarà proiettato “Terminator” di James Cameron, in occasione del 40° anniversario dalla sua prima uscita. Il cyborg assassino, interpretato da Arnold Schwarzenegger, continuerà a incutere timore e meraviglia nel pubblico di tutte le età.

In seguito, alle 16:00, sarà la volta de “La storia infinita” di Wolfgang Petersen, un cult degli anni ’80 che continua a incantare generazioni di spettatori. Entrambi i film, riproposti in alta definizione, rappresentano un’opportunità unica per rivedere queste pietre miliari del cinema sul grande schermo.

IVIPRO DAYS 2024: un focus sui videogame

Non dimentichiamo il IVIPRO DAYS 2024, che si svolgerà parallelamente. Questa manifestazione annuale si dedica al videogioco come mezzo per raccontare storie e patrimoni culturali. L’evento quest’anno si arricchisce di un programma variegato che esplora le intersezioni tra fantascienza e attualità, creando uno spazio di riflessione e dibattito.

Mercatino intergalattico e installazioni futuristiche

Il Mercatino Intergalattico torna con una seconda edizione, presentando artigianato locale a tema sci-fi, mentre Lo Specchio, un’installazione che esplora una Trieste parallela, aprirà alle 21:00. Queste iniziative arricchiscono ulteriormente l’offerta del festival, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva.

