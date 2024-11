Pordenone si prepara ad accogliere un evento imperdibile, dedicato alla sicurezza stradale e alla sensibilizzazione dei giovani. Il 6 e 7 novembre, durante la fiera dell’orientamento Punto d’Incontro, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica con il progetto 4Safety FVG, promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e gestito dall’Automobile Club di Pordenone.

Simulatori di F1 e rally: imparare divertendosi

Il cuore dell’evento sarà l’utilizzo di simulatori professionali di Formula 1 e rally, che permetteranno ai giovani di mettersi alla prova in scenari di guida estremi. Andrea Montermini, pilota di F1, sarà il testimonial principale e, insieme a Ivan Capelli e Giancarlo Bruno, condividerà le sue esperienze, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza, sia in pista che su strada.

Un parterre d’eccezione per educare alla sicurezza

Accanto ai grandi nomi del motorsport, ci sarà anche Jimmy Ghione, noto inviato televisivo, e Vittoria Iacopini, giovane ingegnere di pista. La loro presenza offrirà ai partecipanti l’opportunità di capire come la disciplina e l’attenzione ai dettagli siano fondamentali, non solo per vincere una gara, ma anche per prevenire incidenti sulla strada.

Un messaggio chiaro e diretto per i giovani

Il Presidente dell’AC Pordenone, Corrado della Mattia, ha evidenziato l’importanza di trasmettere un messaggio diretto e comprensibile ai giovani. “Un appuntamento cruciale per sensibilizzare i futuri automobilisti. Grazie ai professionisti del motorsport e alla tecnologia dei simulatori, i ragazzi comprenderanno quanto sia fondamentale rispettare le regole per la propria sicurezza e quella degli altri,” ha dichiarato Della Mattia.

Non solo simulazione: prova le Smart elettriche di Newtron

Oltre ai simulatori, i giovani potranno provare le Smart completamente elettriche di Newtron, veicoli innovativi e sostenibili, pensati per chi ha dai 14 anni in su. Un’occasione per avvicinarsi al mondo della mobilità elettrica in modo pratico e divertente.

Segui l’evento sui social e online

L’evento sarà raccontato in diretta sui canali social dell’AC Pordenone e sul sito ufficiale, offrendo aggiornamenti e contenuti esclusivi. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza formativa unica, dove passione per il motorsport e educazione stradale si fondono per creare consapevolezza tra i giovani.

