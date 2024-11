Udine accoglie la Fiera di Santa Caterina: una tradizione che evolve

Dal 23 al 25 novembre, Piazza Primo Maggio, anche nota come Giardin Grande, accoglierà la tradizionale Fiera di Santa Caterina. Quest’evento annuale, atteso e apprezzato dagli udinesi, quest’anno porta con sé importanti novità sia per i visitatori che per la città. Grazie a una nuova organizzazione della piazza, i cittadini potranno usufruire del parcheggio interrato anche durante i giorni della fiera, mentre il tradizionale luna park sarà ospitato presso il parcheggio sud dello Stadio Friuli.

Una tradizione che evolve: parola al Vicesindaco

La Fiera di Santa Caterina rappresenta uno degli appuntamenti storici più sentiti per la comunità di Udine. Alessandro Venanzi, Vicesindaco e assessore allo sviluppo economico e turistico, ha sottolineato come questo evento annuale “accompagni la città verso il periodo natalizio” e contribuisca ad attrarre visitatori nel centro storico. “Santa Caterina è un evento a cui gli udinesi sono molto affezionati,” ha dichiarato Venanzi, “e nonostante le trasformazioni, continueremo a valorizzare questo appuntamento tanto amato.”

L’obiettivo dell’amministrazione è rendere la fiera sempre più fruibile, mantenendo il legame con la tradizione e garantendo un’esperienza ottimale per i visitatori. “Quest’anno ci siamo impegnati a rendere l’evento più ricco e meno dispersivo, con un’attenzione particolare alla facilità di accesso per tutti,” ha concluso Venanzi.

Novità logistiche per la fiera: parcheggio disponibile in Giardin Grande

Per facilitare la partecipazione dei visitatori, il parcheggio sotterraneo di Piazza Primo Maggio resterà accessibile, una novità che rappresenta un cambio significativo rispetto agli scorsi anni. La nuova disposizione della fiera, che non interesserà più Viale della Vittoria, permette di liberare l’ellisse e garantire una viabilità fluida nel centro di Udine, evitando congestioni e offrendo una maggiore comodità ai partecipanti.

Giardin Grande si prepara ad accogliere 182 bancarelle

Quest’anno saranno ben 182 gli espositori presenti in Giardin Grande, che offriranno una vasta gamma di prodotti tipici e stagionali: dall’artigianato locale, all’abbigliamento invernale, passando per prodotti per la casa, oggettistica, articoli natalizi e golosità dolciarie. Saranno presenti anche curiosità e proposte originali, come da tradizione per questo appuntamento che inaugura la stagione natalizia.

Il mercato di Santa Caterina non è solo una fiera: è un’occasione di socialità e condivisione per la città, una vetrina per i commercianti locali e un punto di incontro per chi vuole immergersi nello spirito delle festività in arrivo.

Luna Park allo Stadio Friuli per tre settimane di divertimento

Il Luna Park d’autunno, anch’esso una tradizione amata soprattutto dai più giovani, sarà ospitato nel parcheggio sud dello Stadio Friuli, dal 9 al 28 novembre. Questa collocazione, studiata in collaborazione con la Questura e l’Udinese Calcio, permetterà di mantenere il Giardin Grande libero per la fiera senza interferire con i parcheggi dell’ellisse, garantendo così una gestione ottimale degli spazi.

In occasione della partita di rugby tra Italia e Argentina l’11 novembre, saranno messi a disposizione parcheggi aggiuntivi e un servizio navetta per facilitare l’afflusso degli spettatori senza creare sovrapposizioni con l’area della fiera e del luna park.

Un appuntamento imperdibile per famiglie e visitatori

La Fiera di Santa Caterina e il Luna Park d’autunno sono eventi molto attesi dagli udinesi e richiamano ogni anno migliaia di visitatori. Tra i profumi di dolciumi e le luci delle giostre, la città di Udine si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio, pronto ad accogliere adulti e bambini.

Con le nuove disposizioni logistiche, che garantiscono facilità di accesso e una gestione degli spazi più efficiente, l’amministrazione comunale punta a mantenere viva e valorizzare questa tradizione cittadina, continuando a regalare ai partecipanti un’esperienza speciale e immersiva.