Il Friuli-Venezia Giulia è sempre più meta di un turismo sostenibile che coinvolge tutto il territorio, dalle coste alle montagne, passando per i borghi storici. L’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato come le politiche di valorizzazione dell’intero patrimonio regionale stiano portando frutti importanti, sia in termini di flussi turistici che di ricavi attesi per il 2024.

Valorizzazione dei borghi e delle montagne

Uno dei principali obiettivi è stata la destagionalizzazione delle visite turistiche, con un aumento significativo delle presenze nelle aree montane e nei borghi meno conosciuti. Rispetto ai dati pre-pandemia, si registra un incremento tra il 12% e il 34% nelle zone montane, dove il Friuli-Venezia Giulia sta puntando sulla valorizzazione delle risorse naturali e culturali, che oggi costituiscono un vero e proprio asset del turismo regionale.

Sostenibilità e inclusività, un turismo per tutti

Il Friuli-Venezia Giulia non solo attira sempre più visitatori, ma lo fa con una forte attenzione alla sostenibilità e all’inclusività. Tra i progetti inclusivi, spicca il portale “FVG per tutti”, che fornisce una mappatura dettagliata dell’accessibilità delle strutture per persone con disabilità, insieme a iniziative come “A-mare il mare”, volto a garantire esperienze turistiche accessibili nelle aree costiere.

Un turismo che genera valore, il claim “Io Sono Friuli-Venezia Giulia”

Per consolidare l’immagine turistica del Friuli-Venezia Giulia, la Regione ha adottato il claim identitario “Io Sono Friuli-Venezia Giulia”, che ha già riscosso ampio consenso e si è distinto come uno dei più efficaci in Italia. Questo messaggio è sostenuto da un’importante strategia di promozione e da investimenti in infrastrutture ricettive anche nelle aree più carenti, come gli alberghi diffusi e la riqualificazione di unità abitative destinate a uso turistico.

Obiettivi economici per il 2024

Secondo le previsioni di Demoskopika, il 2024 segnerà un anno record per il turismo regionale, con una spesa turistica diretta stimata a un miliardo di euro, segnando un aumento del 10,2% rispetto al 2023 e un raddoppio rispetto ai dati pre-Covid. Questo risultato è frutto di strategie mirate e dell’impegno nel promuovere un turismo di qualità che valorizzi tutto il territorio, portando benefici anche alle piccole comunità e agli ambiti meno noti.

