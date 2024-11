Il legame culturale tra le capitali europee della cultura Matera e Gorizia prosegue con eventi che promuovono l’innovazione sociale e culturale. Un esempio di questo scambio è lo spettacolo teatrale Bestiario, che si terrà il 23 novembre alle ore 16.00 presso Casa Netural Gorizia, uno spazio di innovazione culturale in via Rastello. La compagnia teatrale IAC Centro Arti Integrate di Matera porterà sul palco una performance dedicata a un pubblico di tutte le età, che metterà in scena favole popolari provenienti dalla tradizione materana.

Un racconto tra favole e dialetti

Lo spettacolo Bestiario si ispira alle Fiabe materane di Franco Palumbo e a Quante storie di Giuseppe Leo Sabino, con un repertorio di favole che raccontano storie senza tempo. I protagonisti delle favole sono animali come galli, ricci, volpi e talpe, che si alternano sul palco grazie all’utilizzo di costumi e scenografie dinamiche. L’elemento distintivo dello spettacolo è l’uso alternato dell’italiano e del dialetto materano, in un tentativo di recuperare e valorizzare la tradizione orale e il dialetto, spesso trascurato nel corso degli anni.

Un dialogo tra dialetti locali

Oltre alla recitazione, Bestiario propone un momento di interazione tra gli spettatori e i dialetti. Durante lo spettacolo, infatti, verranno introdotti termini e modi di dire tipici del dialetto materano, con l’intento di creare un confronto con i dialetti delle diverse aree italiane. Gli attori inviteranno il pubblico a raccontare le espressioni del proprio dialetto locale, rendendo l’esperienza un’occasione di condivisione culturale e linguistica.

Un’esperienza coinvolgente per tutte le età

Lo spettacolo è pensato come un’esperienza interattiva, in cui i bambini, pescando a sorte le favole, diventeranno parte attiva della narrazione. La durata dello spettacolo, che varia tra i 45 e i 75 minuti, permette a grandi e piccini di vivere un momento di magia e scoperta. La musica accompagnerà le storie, mentre i cambi di costume daranno vita ai vari personaggi, trasportando il pubblico in un mondo fiabesco e affascinante.

Dettagli dello spettacolo e informazioni pratiche

L’ingresso al teatro ha un costo di 5 euro. Poiché i posti sono limitati, è necessario prenotare in anticipo. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a casa@benetural.com o chiamare il numero +39 3388675933.

