Boom di crociere a Trieste, superati i 500 mila visitatori nel 2024

Trieste celebra un traguardo storico: oltre mezzo milione di crocieristi hanno fatto scalo nel capoluogo friulano nel 2024, segnando un record per la città. Trieste Terminal Passeggeri (TTP) ha comunicato che il dato rappresenta un incremento del 5% rispetto al 2023, quando si erano registrati 476.641 arrivi.

Il boom del turismo crocieristico e i suoi effetti

Questo incremento di crocieristi rappresenta una spinta importante per l’economia locale, grazie alla maggiore richiesta di servizi e all’indotto generato dai visitatori. Trieste si consolida così come una meta di punta per il Mediterraneo, con flussi equilibrati di passeggeri in imbarco, sbarco e transito.

Trieste Terminal Passeggeri: un hub strategico

Fondata nel 2007, la Trieste Terminal Passeggeri (TTP) è partecipata per il 60% da Trieste Adriatic Marine Initiatives S.r.l., che comprende MSC, Costa Crociere e Assicurazioni Generali. La società ha sviluppato il porto di Trieste come una destinazione sempre più competitiva per il turismo crocieristico internazionale.

Un futuro di crescita per Trieste

Alla luce dei risultati del 2024, TTP punta a rafforzare i servizi e le infrastrutture per accogliere un numero crescente di visitatori. Trieste mira a diventare sempre più attrattiva per il turismo crocieristico, promuovendo una strategia di sviluppo che valorizzi il territorio.

Questo record di crocieristi non rappresenta solo un successo per Trieste, ma per tutta la regione Friuli-Venezia Giulia. L’aumento dei flussi turistici favorisce una maggiore integrazione con le realtà locali, creando nuove opportunità di sviluppo e promozione per l’intero territorio.

