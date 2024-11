Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà il celebre ballerino Roberto Bolle il 16 e 17 novembre. Il suo spettacolo, Roberto Bolle and Friends, sarà un doppio evento che aprirà ufficialmente la stagione 2024/25 di Opera, Operetta e Danza, con la direzione artistica di Fiorenza Cedolins. L’attesa è alta e i biglietti sono quasi esauriti, segno dell’affetto del pubblico per questo artista internazionale.

Un Gala che unisce il classico al contemporaneo

Roberto Bolle and Friends, prodotto da Artedanza srl, è un Gala internazionale che raccoglie ogni anno migliaia di spettatori. Da quasi 25 anni, questo spettacolo si rinnova costantemente grazie a un’alternanza di passi a due e assoli scelti dallo stesso Bolle, che include coreografie classiche e pezzi contemporanei.

Il programma: coreografie e passi a due iconici

Il pubblico potrà assistere a brani come Two di Russell Maliphant e Chiaroscuro di Simone Valastro, oltre a tre passi a due interpretati da Bolle: Spartacus con Tatiana Melnik, Spring Waters e Moonlight di Juliano Nunes insieme a Toon Lobach. Questi brani, amati dal pubblico, offrono un connubio di eleganza e innovazione che caratterizza ogni esibizione dell’Étoile.

Un cast di stelle internazionali

A completare il programma saranno ballerini internazionali come Kentaro Mitsumori e Luiza Lopes del Royal Swedish Ballet e Choi Young Gyu e Maia Makhateli del Dutch National Ballet, che presenteranno brani di grande fascino come Il Corsaro e Esmeralda. Grazie a questa varietà di stili e artisti, il pubblico avrà modo di apprezzare ogni sfumatura della danza classica e moderna.

Fiorenza Cedolins: “Un grande onore ospitare Roberto Bolle”

Fiorenza Cedolins ha sottolineato l’importanza del ritorno di Roberto Bolle a Udine, definendolo un artista unico nel mondo della danza. Per la Cedolins, Roberto Bolle and Friends è più di uno spettacolo: è una celebrazione della bellezza e dell’armonia, qualità che rispecchiano il filo conduttore della nuova stagione di danza.

Ultimi biglietti disponibili per una serata magica

Grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Danieli Group SpA, Roberto Bolle and Friends è un evento imperdibile che avvicina il pubblico alla danza. I biglietti stanno per terminare: chiunque voglia vivere la magia di queste due serate, è invitato a prenotare al più presto.

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

via Trento, 4 – 33100 UDINE

sabato 16 novembre 2024 ore 20:30

domenica 17 novembre 2024 ore 16:00

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

light designer Valerio Tiberi

produzione Artedanza srl

CAST

ROBERTO BOLLE Teatro alla Scala, Milano

YOUNG GYU CHOI Dutch National Ballet, Amsterdam

MAIA MAKHATELI Dutch National Ballet, Amsterdam

TOON LOBACH International Guest Artist

TATIANA MELNIK Hungarian National Ballet, Budapest

CASIA VENGOECHEA International Guest Artist

KENTARO MITSUMORI Royal Swedish Ballet, Stoccolma

LUIZA LOPES Royal Swedish Ballet, Stoccolma

PROGRAMMA

1. Chiaroscuro

Coreografia: Simone Valastro

Musica: Max Richter

Artista: Roberto Bolle

2. Il corsaro

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Riccardo Drigo

Artisti: Kentaro Mitsumori, Luiza Lopes

3. Spartacus

Coreografia: Yuri Grigorovich

Musica: Aram Chatschaturjan

Artisti: Tatiana Melnik, Roberto Bolle

4. Esmeralda

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Cesare Pugni

Artisti: Choi Young Gyu, Maia Makhateli

5. Moonlight

Coreografia: Juliano Nunes

Musica: Claude Debussy

Artisti:Toon Lobach, Roberto Bolle

6. Doing it Right

Coreografia: William Dugan

Musica: Daft Punk

Artisti: Kentaro Mitsumori, Luiza Lopes

7. Two

Coreografia: Russell Maliphant

Musica: Andy Cowton

Light Designer: Michael Hulls

Artista: Roberto Bolle

8. “O”

Coreografia: Philippe Kratz

Musica: Mark Pritchard and The Field

Artisti: Casia Vengoechea, Toon Lobach

9. Spring Waters

Coreografia: Asaf Messerer

Musica: Sergei Rachmaninoff

Artisti: Tatiana Melnik, Roberto Bolle

10. Sphere

Coreografia:Mauro Bigonzetti

Musica: Alessandro Quarta

Set e light designer: Carlo Cerri

Realizzazione Grafica: OOOPStudio

Artista: Roberto Bolle

*Si ringrazia Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto per la gentile concessione della coreografia “O”

Biglietti in vendita sulla piattaforma Ticketone a questi link: Roberto Bolle UDINE 16/11/2024 20:30 Biglietti – TicketOne e Roberto Bolle UDINE 17/11/2024 16:00 Biglietti – TicketOne

