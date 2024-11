Un’importante iniziativa per l’internazionalizzazione del settore Legno-Arredo La Regione Friuli-Venezia Giulia ha lanciato un piano strategico da 2 milioni di euro per promuovere l’internazionalizzazione del settore Legno-Arredo. In collaborazione con il Cluster Legno Arredo Casa e Select FVG, l’iniziativa mira a rafforzare la presenza delle imprese locali su mercati globali in crescita, diminuendo la dipendenza dai mercati tradizionali europei, soprattutto dalla Germania.

Obiettivi dell’Agenda FVG Manifattura 2030

L’incontro tra l’assessore regionale Sergio Emidio Bini e il presidente del Cluster, Edi Snaidero, segna l’avvio di un percorso che si fonda sulle linee guida dell’Agenda FVG Manifattura 2030. Questo piano mira a creare una rete di “antenne” permanenti in mercati strategici per facilitare le esportazioni e sostenere l’attrazione di investimenti in Friuli-Venezia Giulia.

L’importanza del settore Legno-Arredo per l’economia regionale

Negli ultimi cinque anni, il settore Legno-Arredo ha registrato una crescita costante, portando la Regione a diventare il terzo polo in Italia per esportazioni nel comparto. Attualmente, il Friuli-Venezia Giulia contribuisce per circa il 14,8% dell’export nazionale del mobile, con destinazioni principali come Germania, Francia, Regno Unito e USA.

Diversificare i mercati

Il nuovo piano punta ad aprire canali verso mercati in espansione, come il Nord America e l’Estremo Oriente. La creazione di sportelli dedicati nei Paesi target intende supportare le imprese locali nel superare le barriere commerciali e culturali, accompagnandole in un percorso di crescita e stabilizzazione nei nuovi mercati.

