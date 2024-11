Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di tecnologia e comunicazione. Domenica 17 novembre, in occasione del centenario della radio in Italia, l’Immaginario Scientifico di Pordenone ospiterà un evento speciale dedicato alla storia e all’evoluzione di questo affascinante mezzo di comunicazione. In particolare, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere il mondo del radioamatore, un hobby che continua a suscitare grande passione tra gli appassionati.

Il radioamatore Corrado Perosa

Al centro dell’iniziativa ci sarà Corrado Perosa, un esperto radioamatore di Pordenone che racconterà la storia della radio, approfondendo anche il suo sviluppo nella regione. Da sempre appassionato di elettronica, Perosa è membro dell’Associazione Radioamatori Italiani e ha dedicato gran parte della sua vita a riparare e restaurare apparecchiature radio vintage. Durante l’evento, guiderà i visitatori alla scoperta dei segreti della radio, mostrando strumenti storici e raccontando aneddoti legati alla sua carriera. Non mancherà un momento speciale in cui tenterà di collegarsi con altri radioamatori in Italia e in Europa, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente.

Una storia che si racconta attraverso gli strumenti

La postazione temporanea allestita al museo permetterà ai visitatori di scoprire come funzionano le stazioni radio e quali strumenti e apparecchiature utilizzano i radioamatori. Sarà possibile osservare in dettaglio radio storiche, trasmettitori e altri strumenti utilizzati per le trasmissioni. In un’epoca in cui le comunicazioni digitali dominano, la radio conserva ancora un fascino particolare, soprattutto per il modo in cui ha contribuito a unire le persone e a diffondere informazioni anche nei periodi più difficili.

Un evento inclusivo e accessibile a tutti

L’evento, che si svolgerà dalle 10.00 alle 18.00, è incluso nel biglietto di ingresso al museo e non prevede prenotazione. Ciò rende l’iniziativa accessibile a un ampio pubblico, dai più giovani agli adulti, permettendo di avvicinarsi alla radio in maniera interattiva e coinvolgente. Non è solo un’occasione per celebrare la storia della radio, ma anche per far conoscere una passione che continua a unire appassionati di tutte le età.

Un viaggio nel centenario della radio

Nel 2024, cento anni fa, la radio è arrivata in Italia, cambiando radicalmente il modo in cui le persone comunicano. In un anno così significativo, eventi come quello dell’Immaginario Scientifico sono l’occasione perfetta per ricordare l’importanza storica e culturale della radio, che oggi, pur essendo affiancata da nuove tecnologie, conserva un posto speciale nella nostra vita quotidiana. La radio, infatti, non è solo un mezzo di comunicazione, ma un legame che unisce le persone, sia a livello locale che globale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook