Lignano e la bora accolgono la prima tappa del Campionato Autunnale

Il 35° Campionato Autunnale della Laguna ha preso il via domenica scorsa a Lignano Sabbiadoro, con una giornata perfetta per la vela. La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Lignano sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, ha visto il coinvolgimento di numerose imbarcazioni che si sono sfidate nelle acque antistanti la località balneare friulana. Un cielo sereno e un vento di bora hanno accolto i partecipanti, creando le condizioni ideali per una giornata di sport all’insegna della tecnica e del divertimento.

Le condizioni meteo perfette per la competizione

Le condizioni meteo hanno regalato una giornata spettacolare: il vento di bora, che all’inizio soffiava sui 10 nodi, si è intensificato durante la giornata raggiungendo punte di oltre 16 nodi. Questo ha creato un’onda crescente che ha messo alla prova gli equipaggi, aumentando l’emozione e la spettacolarità delle regate. La bora ha contribuito a creare un ambiente tecnico e stimolante, spingendo ogni velista a dare il massimo per sfruttare al meglio la situazione.

Le flotte e le prove

Le imbarcazioni partecipanti sono state suddivise in diverse flotte, con le categorie ORC, Open-Minialtura e Diporto che hanno avuto partenze separate. Ogni gruppo ha disputato due prove, con il massimo impegno da parte di tutti gli equipaggi. Anche se la competizione sportiva è stata intensa, ciò che ha fatto la differenza è stato l’aspetto conviviale e la bellezza della giornata trascorsa in mare. Gli equipaggi hanno infatti dimostrato grande abilità e spirito di squadra, tra sorprese, manovre perfette e qualche straorza.

I risultati della giornata

Al termine delle due prove, le classifiche hanno visto il predominio di alcune imbarcazioni nelle diverse categorie. Nella classe ORC, nella divisione crociera del gruppo 2, si è imposto l’Italia Yacht 998 Take Five jr di Roberto Di Stefano (Porto San Rocco). Nella divisione regata, invece, a primeggiare è stato il Farr 30 Matrix di Carla Rigon (YC Treviso). In testa nella divisione Regata del gruppo 1 troviamo il First 40.7 Tasmania di Antonio Di Chiara (LNI Trieste), mentre nella divisione Crociera si è imposto l’XK-44 Nakhla di Vittorio Margherita.

Nel raggruppamento Diporto, sono state le imbarcazioni Atlantic di Mario Andretta (YC Lignano), Città di Fiume 2 di Dario Tuchtan (CD Vento), Alzavola di Paolo Donadon (YC Cûpa) e Birbone di Marco Pesavento (YC Albarella) a dominare le rispettive classi metriche.

Il piacere di ritrovarsi dopo le prove

A concludere la giornata, un tradizionale e piacevole ritrovo post-regata nella piazzetta di Marina Punta Faro-D-Marin, dove gli equipaggi si sono ritrovati per condividere emozioni e racconti della giornata trascorsa. Non sono mancati momenti di convivialità, con la consueta pasta e fagioli e le pizze Roncadin offerte a tutti i partecipanti. Un vero e proprio momento di festa che ha rafforzato lo spirito di comunità che da sempre caratterizza il Campionato Autunnale della Laguna.

La collaborazione che rende grande l’evento

Un evento di tale portata non sarebbe possibile senza il supporto di numerosi partner. Oltre al Comune di Lignano Sabbiadoro e al CONI regionale, il campionato gode del sostegno tecnico di Marina Sant’Andrea e D-Marin, nonché di importanti sponsor come La Marca Vini e Spumanti, Grappa e Amaro Bepi Tosolini, Bolina Sail e Koki Print & Visual Communication. Lo Yacht Club Lignano, con la sua organizzazione impeccabile, fornisce pacchi gara, assistenza in mare e accoglienza al termine delle prove, garantendo un’esperienza di alto livello per tutti i partecipanti.

La prossima tappa: un appuntamento da non perdere

Concludendo la giornata, il 35° Campionato Autunnale della Laguna è pronto a tornare domenica prossima, 17 novembre, con una nuova e avvincente tappa. Gli equipaggi si preparano a sfidarsi per ottenere punti preziosi in vista della classifica finale. L’attesa è alta, e la prossima regata promette di essere altrettanto emozionante e coinvolgente.

