“Novembre Insieme”: Sutrio si anima con eventi per tutti

La Pro Loco Sutrio propone un mese di attività aperte a tutti, con eventi gratuiti e inclusivi per tutte le età. Grazie alla collaborazione con esperti e associazioni del territorio, “Novembre Insieme” offre un ricco programma che invita la comunità a riscoprire tradizioni e socializzare in un’atmosfera calda e conviviale.

Attività per Giovani: dall’arte alla musica

Creatività in stampa

Il primo appuntamento per i giovani è sabato 16 novembre, con un laboratorio di serigrafia intuitiva a cura di Elena Braida. Pensato per ragazzi dai 12 anni in su, il laboratorio offre una breve introduzione alla tecnica serigrafica, seguita dalla possibilità di personalizzare tessuti e altri materiali con stampe originali. Per partecipare, è necessario portare una maglietta o altri capi in cotone.

Decoriamo il Natale

Sabato 23 novembre, i più piccoli potranno dare libero sfogo alla loro creatività nel laboratorio “Decoriamo l’albero di Natale” organizzato dall’Associazione Spazio Famiglia di Sutrio. Con materiali semplici e colorati, i bambini dai 5 anni in su realizzeranno decorazioni natalizie uniche e personalizzate.

Musica e ritmo per tutti

Il 30 novembre, Federico Pace, facilitatore e musicista, guiderà due laboratori musicali. Dalle 14:30, i bambini dai 7 agli 11 anni potranno sperimentare il cerchio musicale, mentre alle 16:30 i ragazzi più grandi scopriranno il cerchio di percussioni facilitato. Questi incontri sono un’occasione per esplorare la musica attraverso un approccio ludico e condiviso.

Un viaggio tra le stelle

Mercoledì 20 novembre, alle 20:00, è prevista un’emozionante osservazione astronomica in collaborazione con Federico Zarini e Nadia Straulino, appassionati di astronomia. Nella suggestiva cornice della località Taviele, gli esperti guideranno i partecipanti alla scoperta delle costellazioni e dei segreti del cielo notturno. Un incontro di un’ora e mezza, perfetto per chiunque desideri guardare oltre e conoscere i misteri della volta celeste.

Le “File”: un tuffo nella tradizione

Le “file”, tipiche della cultura friulana, sono momenti di ritrovo e di condivisione di storie e tradizioni, radicati nelle comunità rurali. Per celebrare questa usanza, la Pro Loco Sutrio propone tre appuntamenti pomeridiani nella Sala Polifunzionale, dove i partecipanti potranno rivivere il fascino dei racconti di una volta.

Domenica 17 novembre si parlerà di musica e feste con il Corpo Bandistico di Sutrio “Aristide Selenati”, riscoprendo l’importanza delle bande locali nella vita di paese. Domenica 24 novembre, sarà presentata la ristampa del libro “Erboristeria e medicina popolare in Carnia” con il maestro Molfetta, in collaborazione con il Green Carnia Fest. Infine, il 1° dicembre, l’incontro “Ta buteghe dal Marangon” ci riporterà alle storie legate alla lavorazione del legno, uno degli antichi mestieri del territorio.

Spettacolo “Le Levatici della Carnia”

A chiudere il mese, sabato 30 novembre alle 20:45, nella Sala Teatrale dell’Oratorio Parrocchiale, si terrà lo spettacolo “Le Levatrici della Carnia”, ispirato al libro “Nascere nella cenere” di B. Vuano, con testo e regia di S. Lorusso. Lo spettacolo, parte della Rassegna Regionale Antiche Dimore 2024 – Fuoco, esplora l’antico mestiere delle levatrici in Carnia, attraverso una narrazione toccante che ripercorre il ruolo delle ostetriche nei secoli passati.

Un mese di scoperta e condivisione

“Novembre Insieme” rappresenta un’occasione unica per vivere e scoprire Sutrio, trascorrendo del tempo di qualità con la comunità, tra nuove esperienze e ritorno alle origini. La Pro Loco Sutrio invita tutti a partecipare e a condividere questo mese di eventi, creati per rafforzare il senso di appartenenza e l’amore per le tradizioni del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco Sutrio al numero 0433 778921 o visitare il sito www.prolocosutrio.com.

