Turismo in FVG in crescita, nuove strategie per il futuro

Il Friuli-Venezia Giulia continua a registrare numeri straordinari nel settore turistico, consolidandosi come una delle mete più apprezzate d’Italia e d’Europa. Durante il convegno “Travel#” tenutosi a Portopiccolo di Sistiana, il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato come la crescita del turismo nella regione sia da attribuire a una combinazione vincente di fattori strategici e promozionali. Ma, come ha chiarito Fedriga, i risultati attuali non sono un traguardo, bensì un punto di partenza verso nuovi obiettivi.

Promozione e investimenti, le chiavi del successo

Negli ultimi anni, il Friuli-Venezia Giulia ha raggiunto un livello di crescita turistica senza precedenti. Secondo Fedriga, questo sviluppo è il risultato di iniziative ben mirate, tra cui una promozione intensiva a livello nazionale e internazionale, il miglioramento delle strutture ricettive grazie a incentivi regionali, e il ruolo strategico del Trieste Airport. Questo aeroporto, con una posizione unica tra Venezia e Lubiana, ha visto una crescita significativa nel numero di passeggeri, passati da 700mila a oltre 1,3 milioni in soli cinque anni. Un risultato che rappresenta un autentico successo per la regione e pone le basi per ulteriori espansioni.

Campagna promozionale e apertura ai mercati internazionali

Il convegno “Travel#” è stata l’occasione per annunciare il lancio di una nuova campagna promozionale sulle principali emittenti italiane, affiancata da una strategia di penetrazione nei mercati internazionali, in particolare quello austrotedesco e statunitense. Questi investimenti mirano a consolidare la reputazione della regione come meta turistica ambita, sostenendo il trend di crescita previsto per il 2025, anno in cui Trieste è stata selezionata da Booking.com tra le dieci destinazioni emergenti a livello globale.

GO!2025, un’opportunità dalla Capitale Europea della Cultura

Fedriga ha inoltre evidenziato l’importanza di GO!2025, l’anno in cui il Friuli-Venezia Giulia sarà protagonista come Capitale Europea della Cultura. Questa occasione rappresenta un’opportunità unica per attrarre un vasto pubblico internazionale, valorizzando ulteriormente le risorse culturali e naturali della regione.

Rafforzamento dell’offerta ricettiva

Per rispondere alla crescente domanda turistica, Fedriga ha delineato una strategia di ampliamento dell’offerta ricettiva nelle aree montane e un potenziamento del segmento luxury. Tra le novità annunciate, vi è l’estensione dei contributi luxury, già attivi per le strutture montane, a tutte le strutture ricettive della regione. Questo incentivo ha l’obiettivo di elevare la qualità dell’accoglienza e di rendere il soggiorno dei visitatori un’esperienza memorabile.

