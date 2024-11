La nuova apertura di McDonald’s a Gemona del Friuli rappresenta una significativa opportunità per chi cerca lavoro nella regione. La catena di fast food ha annunciato che il 12 dicembre si terrà un Recruiting Day presso il Palazzo Elti di via Bini 9 a Gemona. 50 nuovi posti di lavoro saranno disponibili, con ruoli che spaziano dai manager di ristorante agli addetti alla sala e alla cucina.

Una collaborazione per incrociare domanda e offerta di lavoro

La giornata di reclutamento, organizzata con il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia, si inserisce in una strategia volta a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’assessore regionale al Lavoro e formazione, Alessia Rosolen, ha sottolineato come questa iniziativa sia la prova di una collaborazione efficace tra enti pubblici e imprese per sostenere l’occupazione a livello locale.

Candidature e selezione

Per partecipare al processo di selezione, è necessario inviare il proprio curriculum entro il 3 dicembre 2024 tramite il sito ufficiale della Regione. Il processo di selezione prevede una valutazione dei candidati che riceveranno contratti stabili e opportunità di crescita professionale.

La proposta di lavoro di McDonald’s comprende contratti part-time e full-time inquadrati nel contratto nazionale del turismo. Inoltre, la catena offre un percorso formativo per preparare i nuovi assunti alle loro mansioni, garantendo un ambiente lavorativo stimolante e con possibilità di carriera rapida.

McDonald’s in Italia

Presente in Italia da 38 anni, McDonald’s conta oggi oltre 700 ristoranti e impiega più di 35.000 persone. Ogni giorno, l’azienda serve 1,2 milioni di clienti, confermandosi un leader nel settore della ristorazione veloce. La nuova apertura di Gemona rappresenta una tappa importante nel continuo impegno dell’azienda verso la crescita e l’occupazione a livello locale.

