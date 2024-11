La Latteria Sociale Turnaria di Trivignano Udinese celebra un’importante pietra miliare: il centenario della sua fondazione. Fondata nel lontano febbraio 1924, la cooperativa ha saputo mantenere viva la sua missione di produrre e valorizzare il latte crudo e i suoi derivati, diventando un simbolo della tradizione casearia del Friuli-Venezia Giulia. Il centenario rappresenta non solo un traguardo storico, ma anche l’opportunità di rinnovare l’impegno verso la comunità locale e la sostenibilità agricola.

Un programma ricco di eventi

Per celebrare questo importante anniversario, la Latteria ha organizzato una serie di eventi speciali che si terranno il 15 e 16 novembre. Venerdì 15 novembre, presso il Teatro Parrocchiale di Trivignano Udinese, si svolgerà un incontro di approfondimento con esperti del settore.

A partire dalle 19.30, Francesco Zaccheo, dell’Associazione Allevatori Fvg, terrà una conferenza dal titolo “Le latterie sociali in Friuli: salvaguardia del latte crudo e del saper fare”, un’occasione per riflettere sul valore del latte crudo e sulle sfide della filiera casearia. A seguire, Paola Valdinoci interverrà sul “valore nutrizionale del formaggio”, approfondendo gli aspetti salutistici dei prodotti caseari locali. La serata si concluderà con la proiezione di un filmato celebrativo dedicato alla storia della Latteria di Trivignano Udinese.

Visite guidate e la presentazione del libro sul centenario

Il giorno successivo, sabato 16 novembre, il programma prevede una giornata di festa e apertura alla comunità. Dalle ore 9.00, i visitatori potranno partecipare a visite guidate della Latteria, assistendo dal vivo alla produzione del formaggio. Un’occasione unica per scoprire i segreti di un processo che, nel corso degli anni, è rimasto in gran parte invariato, mantenendo intatta la tradizione.

Alle 10.00, il Presidente della Latteria Sociale Turnaria, Stefano Azzano, insieme alle autorità locali, tra cui la presidente di Confcooperative Alpe Adria, Serena Mizzan, e il presidente di Confcooperative Fedagripesca Fvg, Venanzio Francescutti, saluteranno il pubblico. In seguito, Enos Costantini presenterà un libro che ripercorre la lunga e affascinante storia della cooperativa, un viaggio attraverso i decenni di tradizione, passione e sacrificio che hanno reso la Latteria Sociale Turnaria una delle realtà più longeve e rispettate del Friuli-Venezia Giulia.

La Latteria oggi: una realtà in continua evoluzione

Oggi la Latteria Sociale Turnaria continua a rappresentare un pilastro fondamentale per l’economia locale. La cooperativa è composta da sei soci che ogni anno conferiscono circa 10.000 quintali di latte proveniente da oltre 250 vacche. Il 90% del latte lavorato viene destinato alla produzione del formaggio Latteria, per un totale di oltre 14.000 forme all’anno. Il restante 10% del latte è utilizzato per la produzione di prodotti freschi, come mozzarella, stracchino, caciotta, yogurt e panna cotta, sempre mantenendo elevati standard di qualità e sostenibilità.

La Latteria Sociale Turnaria non ha mai smesso di produrre, ad eccezione di una breve pausa durante il Secondo conflitto mondiale, riprendendo l’attività già nel 1946. Nel corso dei decenni, ha saputo affrontare le sfide del mercato, restando fedele ai valori di cooperazione, solidarietà e innovazione. Oggi, come cento anni fa, è ancora una realtà che guarda al futuro con fiducia, portando avanti l’antica tradizione casearia friulana con un occhio attento alle nuove esigenze del consumatore.

Il valore di una tradizione centenaria

Il centenario della Latteria Sociale Turnaria è una celebrazione non solo di un’azienda, ma di un intero territorio che ha saputo valorizzare il latte crudo, il formaggio e tutti i prodotti agricoli locali. Questo anniversario è un’occasione per ricordare l’importanza di sostenere le realtà locali e la produzione agricola sostenibile, che sono fondamentali per il futuro delle nostre comunità e del nostro ambiente. La Latteria di Trivignano Udinese è un esempio virtuoso di come la tradizione possa continuare a crescere e innovarsi, portando con sé il valore del passato e del futuro.

