Il Policlinico Città di Udine accoglie due nuovi specialisti di eccellenza

Il Policlinico Città di Udine si arricchisce con due figure di grande esperienza: il dottor Giorgio Faganello, nuovo responsabile di cardiologia, e il dottor Francesco Paolo Mangino, a capo del reparto di ginecologia. Entrambi opereranno nel Polo 1 di viale Venezia, portando innovazione e specializzazione in due ambiti fondamentali per la salute dei pazienti.

Un 2024 di crescita e celebrazioni

“Siamo orgogliosi di concludere il 2024, un anno speciale per il sessantesimo anniversario del Policlinico, con l’ingresso di due professionisti di grande esperienza – ha dichiarato Claudio Riccobon, presidente e amministratore delegato del Policlinico –. I reparti di cardiologia e ginecologia rappresentano pilastri fondamentali della nostra offerta sanitaria. Con questi nuovi ingressi, miglioriamo ulteriormente la qualità e la specializzazione nella diagnostica precoce e nella cura, sia in regime privato sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.”

Giorgio Faganello: un riferimento nella cardiologia avanzata

Il dottor Giorgio Faganello vanta una solida esperienza in diagnostica strumentale non invasiva, con particolare attenzione all’ecocardiografia e alla risonanza magnetica cardiaca. Tra le sue competenze rientrano tecniche avanzate come l’ecocardiografia transtoracica e transesofagea 2D/3D e 4D, l’ecocardiografia da stress e l’ecocontrastografia.

Il suo percorso professionale comprende esperienze di rilievo anche a livello internazionale, come il periodo presso la Adult Congenital Heart Disease Unit del Bristol Royal Infirmary (Regno Unito). Inoltre, è accreditato presso prestigiose società scientifiche, tra cui la British Society of Echocardiography, l’European Society of Echocardiography e la SIECVI, di cui fa parte del board nazionale.

Francesco Paolo Mangino: un esperto di chirurgia miniinvasiva ginecologica

Il dottor Francesco Paolo Mangino ha alle spalle una carriera trentennale nel campo della ginecologia e ostetricia, con importanti incarichi presso il Burlo Garofolo di Trieste, dove è stato vicedirettore e responsabile della struttura di patologia ginecologica.

È riconosciuto come uno dei massimi esperti italiani in chirurgia endoscopica miniinvasiva, sia isteroscopica che laparoscopica, con oltre 5.000 interventi all’attivo. La sua attività clinica si concentra su patologie che preservano la fertilità, come endometriosi e miomatosi, ma anche su patologie oncologiche e del pavimento pelvico.

Ha un ruolo centrale nella formazione di nuovi specialisti, essendo tutor in master universitari e cultore della materia presso l’Università di Trieste. È inoltre tra i soci fondatori della Scuola Italiana di Chirurgia Miniinvasiva Ginecologica e ha ricoperto incarichi rilevanti nella SEGI (Società Italiana di Endoscopia Ginecologica).

Un futuro di eccellenza al servizio del territorio

L’arrivo dei dottori Faganello e Mangino rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno del Policlinico Città di Udine nel garantire un’offerta sanitaria di altissimo livello. Grazie alla loro esperienza e competenza, il Policlinico consolida il proprio ruolo di riferimento nel panorama sanitario del Friuli-Venezia Giulia e non solo.

