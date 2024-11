A Trieste torna la Carsolina Cross: corsa, inclusione e solidarietà

La Carsolina Cross, appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa campestre, si svolgerà il 24 novembre presso l’aerocampo di Prosecco/Sgonico, coinvolgendo atleti e appassionati da tutta Italia e oltre. La manifestazione non solo celebra lo sport, ma mette in luce le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della provincia di Trieste.

Unione tra sport e territorio e trampolino per i giovani talenti

L’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha sottolineato come la Carsolina Cross rappresenti un’opportunità unica per scoprire i luoghi meno noti della provincia di Trieste. L’evento racconta il territorio non solo attraverso il percorso agonistico, ma anche grazie a iniziative collaterali, come la nuova camminata benefica a sostegno dell’AIRC.

Negli anni, la Carsolina Cross ha visto gareggiare atleti di spicco, come l’argento olimpico Nadia Battocletti, consolidandosi come una piattaforma per giovani talenti. Quest’anno, l’evento sarà l’ultima prova di selezione per gli Europei di corsa campestre, oltre a includere il 50° campionato italiano di corsa campestre ASPIL (Associazione Sportiva Polizie Locali d’Italia).

Inclusione e solidarietà: i valori della Carsolina Cross

L’edizione 2024 introduce una novità significativa: il progetto “Atleti Anche Noi”, volto a includere persone con disabilità. La manifestazione promuove inoltre una camminata benefica di 4 km, con ritrovo alle ore 11:00, il cui ricavato andrà alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Un’organizzazione sinergica

L’evento, organizzato dall’Asd Trieste Atletica Aps, è co-organizzato dal Comune di Trieste e patrocinato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Sgonico. Durante la presentazione ufficiale, l’assessore comunale allo Sport Elisa Lodi, la vicesindaca di Sgonico Martina Budin, e il presidente di Trieste Atletica, Pompeo Tria, hanno espresso grande entusiasmo, auspicando che il sodalizio possa presto avere una sede permanente a Trieste.

