Lavoro, 120 posti in Friuli. Come partecipare al Recruiting Day

A Udine si apre una straordinaria occasione per chi è in cerca di lavoro: sono 120 i posti disponibili grazie a 8 aziende del Friuli Orientale che parteciperanno al Recruiting Day, organizzato dalla Direzione Lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia. L’iniziativa, presentata dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, si svolgerà lunedì 16 dicembre 2024 a Palazzo Antonini Belgrado, in piazza Patriarcato 3.

Le aziende partecipanti e le posizioni aperte

Le otto aziende coinvolte coprono diversi settori produttivi e offrono posizioni sia tecniche che operative:

Aster Coop : ricerca addetti al magazzino .

: ricerca . C.M.T. Utensili Spa di Pavia di Udine: offre posizioni per addetti alla saldobrasatura , al reparto corpi, alla marcatura e imballo, oltre a ruoli di addetti alla teflonatura .

di Pavia di Udine: offre posizioni per , al reparto corpi, alla marcatura e imballo, oltre a ruoli di . Hilti Italia : necessita di account manager .

: necessita di . I-Vision di Martignacco: cerca figure come progettista CAD CAM , operatore logistico/amministrativo , impiegati uffici pianificazione e acquisti , e operatori frese CNC .

di Martignacco: cerca figure come , , , e . MEP Spa di Reana del Rojale: seleziona impiegati back office commerciale per l’area Arabia, sales manager per l’area DACH, progettisti elettrici , collaudatori , e trasfertisti .

di Reana del Rojale: seleziona per l’area Arabia, per l’area DACH, , , e . Officine FVG Spa : ha bisogno di operai meccanici , elettrauto e carrozzieri .

: ha bisogno di , e . Tecnomat by Bricoman Italia Srl : offre posti per addetti alla vendita e alla logistica.

: offre posti per e alla logistica. Zaffiro Srl: cerca operatori socio-sanitari, infermieri professionali, fisioterapisti, cuochi, addetti pulizia e lavanderia, oltre a educatori professionali, animatori e parrucchieri.

Come candidarsi

Per partecipare al Recruiting Day, è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro martedì 3 dicembre 2024, scegliendo l’azienda di interesse attraverso il portale dedicato.

L’assessore Rosolen ha sottolineato che questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per collegare le esigenze delle aziende alle competenze dei candidati, contribuendo così allo sviluppo economico del territorio.

