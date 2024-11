Nel mese di novembre, i carabinieri del Comando provinciale di Trieste hanno intensificato i controlli sul territorio. Il bilancio è significativo: due arresti, tre denunce e ben otto patenti ritirate, frutto di un’operazione mirata a garantire maggiore sicurezza per i cittadini. Complessivamente, sono state controllate 297 persone e 119 veicoli, con verifiche capillari soprattutto durante i fine settimana.

Due arresti: un ricercato e un latitante

Tra i risultati principali dell’operazione, spiccano due arresti di rilievo. I carabinieri hanno fermato un cittadino romeno di poco più di vent’anni, ricercato dalla Procura della Repubblica di Salerno per furto aggravato. Parallelamente, è stato arrestato un cinquantenne italiano, latitante dopo che il tribunale di Trieste aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori.

Furti, irregolarità e ricettazione: tre denunce

Oltre agli arresti, le operazioni hanno portato a tre denunce. Un trentenne nordafricano è stato denunciato per tentato furto a Porto San Rocco, un episodio già riportato nei giorni scorsi. Un uomo senegalese di 45 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato e raggiunto da un ordine di espulsione. Infine, un trentenne italiano è stato denunciato per ricettazione, trovato in possesso di un monopattino rubato.

Otto patenti ritirate e casi di ubriachezza

La sicurezza stradale è stata uno dei focus principali dell’operazione. Otto persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, un dato preoccupante che sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi comportamenti pericolosi. Inoltre, tre cittadini italiani sono stati sanzionati per ubriachezza molesta, contribuendo al clima di degrado in alcune aree.

Provvedimenti amministrativi

I carabinieri hanno notificato un foglio di via obbligatorio per due anni a un cittadino straniero residente fuori provincia. Questo provvedimento amministrativo rappresenta un ulteriore passo nella strategia per prevenire situazioni di illegalità e mantenere la sicurezza sul territorio.

Sicurezza al centro dell’attenzione

Le operazioni straordinarie dimostrano l’impegno costante dell’Arma dei carabinieri per il contrasto alla criminalità e la tutela della sicurezza dei cittadini. Il Comando provinciale di Trieste continua a lavorare per garantire un controllo capillare del territorio, anche attraverso un’efficace collaborazione con le altre istituzioni locali.